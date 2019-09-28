Ulaşımda bisikletin yaygınlaşması için gönüllü oldular

Bisiklet Hareketi Derneği üyeleri, bisikletin toplum içinde bir ulaşım aracı olarak yer edinmesi ve yaygınlaşması için çalışıyor.

Avrupa Birliği'nin sürdürülebilir bir ulaşım politikası çerçevesinde düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası'nda çeşitli etkinliklere katılan dernek üyeleri, bisiklet kullanımını teşvik etmek için okullarda gönüllü eğitim veriyor.

Bir okulda öğretmen olan Bisiklet Hareketi Derneği Başkanı Mukaddes Pekuyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bisikletin, Türkiye'de bir ulaşım aracı olarak kabul görmemesinin kendilerini çok zorladığını belirtti.

Bisiklet sürerken, yolda sürücülerle çok sorun yaşadıklarını ifade eden Pekuyar, "Bisikleti bir ulaşım aracı olarak görmüyor toplumumuz. Okullarda verilen trafik dersinde bisikletle ilgili bilgi pek bilgi verilmiyor. Çünkü çocuk oyuncağı olarak görülüyor. Bisiklet kullanımı, trafik kurallarının yer aldığı kitaplarda yer almalı. Bu alanda Milli Eğitim Bakanlığının bir şeyler yapması lazım." dedi.

Türkiye'de bisikletin çocuklara özgü bir araç olarak görüldüğünü ve karne hediyesi olarak alındığını söyleyen Pekuyar, "Bisikletin sadece çocuklara özgü bir hobi aracı olmaması lazım. Aynı zamanda bir ulaşım aracı olarak toplumda yer edinmesi gerekir. Bu anlamda mücadele ediyoruz ve toplumda farkındalık oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Pekuyar, bisikletin daha çok yaz tatillerinde ve parklarda kullanıldığını, çocukların okula giderken bisikletlerini kullanamadığını anlattı.

"Trafikte bizim kaportamız bedenimiz"

Trafikte can güvenliğinin diğer araç sürücülerine göre daha az olduğunun altını çizen Pekuyar, "Trafikte bizim kaportamız bedenimiz. Araçlar kaza yaptığı zaman sigortası oluyor ama bizim herhangi bir güvencemiz olmuyor. Ben bir kazada beyin kanaması geçirdim. Hala o kazanın izlerini taşıyorum. Ehliyet verildiği zaman bu konuda şoförlere eğitim verilirse belki bizim canımız daha az acıyacak." uyarısında bulundu.

Pekuyar, bisiklet kullanımının sağlık, ekonomik durum ve doğanın kirlenmemesi açısından çok yararlı olduğuna işaret ederek, "Bisiklet kullanımı dünyanın bazı ülkelerinde çok yaygın. Biz bu anlamda bunun ülkemizde de yaygınlaşmasını istiyoruz. Çünkü hem doğaya zarar verilmiyor hem de ekonomik olarak daha uygun bir ulaşım aracı." değerlendirmesini yaptı.

Pedal çevirerek toplumda farkındalık oluşturmak istediklerini anlatan Pekuyar, şunları kaydetti:

"Biz, diğer illerde bulunan bisiklet dernekleriyle kardeşlik kurmaz istiyoruz. Bu doğrultuda Konya, Eskişehir, İzmit, Çanakkale ve Samsun'a geziler yaptık. Oralara giderken kendi bisikletlerimizi de götürdük. Şehrin doğal ve turistik yerlerini, yanımızda götürdüğümüz bisikletlerimizle gezdik. Farklı şehirlere gittiğimiz zaman vatandaşlarımızla diyaloglar kuruyoruz. Onları Ankara'ya davet ediyoruz. Yabancı ülkelerde bisiklet kullanımına yönelik çok ciddi yatırımlar var. Bu yatırım sağlıklı bir yaşam ve doğanın daha az kirlenmesi şeklinde topluma yansıyor. Şehirler arası yollarda da bisiklet için bir düzenleme yapılması gerekiyor. Bunun turizme de ciddi katkıları olacak."

"Karayollarında 'yolu bisikletle paylaş' levhalarının olması lazım"

Derneğin kurucularından Murat Dumrul, Ankara Büyükşehir Belediyesinden bazı talepleri olduğunu söyleyerek, "Belediyenin denetimi altında olan karayollarında 'yolu bisikletle paylaş' gibi levhaların konulması lazım. Biraz daha bilinçlenme artsın istiyoruz. Yollarda bulunan mazgallar çok yüksek, sıkıntılar yaşıyoruz. Bu taleplerimizi yazılı olarak belediyeye yönelteceğiz." dedi.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında belediyenin etkinliklerinde yer aldıklarını kaydeden Dumrul, başta obeziteyle mücadele olmak üzere çeşitli alanlarda farkındalık seminerleri oluşturduklarını ifade etti.