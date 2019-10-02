Ulaşımda dijital dönüşüm kapıda
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ulaşımda tüm işlemlerin dijital olarak yapılabilmesini sağlamaya hazırlandıklarını belirterek, "Çok kısa zaman sonra Bursalılar, tüm ulaşım işlemlerini internetten ve cep telefonlarından online olarak gerçekleştirebilecekler" dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ulaşımda tüm işlemlerin dijital olarak yapılabilmesini sağlamaya hazırlandıklarını belirterek, "Çok kısa zaman sonra Bursalılar, tüm ulaşım işlemlerini internetten ve cep telefonlarından online olarak gerçekleştirebilecekler" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:46
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