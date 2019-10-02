Ulaşımda dijital dönüşüm kapıda

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ulaşımda tüm işlemlerin dijital olarak yapılabilmesini sağlamaya hazırlandıklarını belirterek, "Çok kısa zaman sonra Bursalılar, tüm ulaşım işlemlerini internetten ve cep telefonlarından online olarak gerçekleştirebilecekler" dedi.