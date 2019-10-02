Son Dakika Haberleri: Ulaşımda dijital dönüşüm kapıda
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Ulaşımda dijital dönüşüm kapıda

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ulaşımda tüm işlemlerin dijital olarak yapılabilmesini sağlamaya hazırlandıklarını belirterek, "Çok kısa zaman sonra Bursalılar, tüm ulaşım işlemlerini internetten ve cep telefonlarından online olarak gerçekleştirebilecekler" dedi.

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ulaşımda tüm işlemlerin dijital olarak yapılabilmesini sağlamaya hazırlandıklarını belirterek, "Çok kısa zaman sonra Bursalılar, tüm ulaşım işlemlerini internetten ve cep telefonlarından online olarak gerçekleştirebilecekler" dedi.

Alinur Aktaş, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:46 
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