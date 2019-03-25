Son Dakika Haberleri: Ulaşımda Elektrifikasyon Almanya'ya En Az 120 Milyar Avroya Mal Olacak

Ulaşımda Elektrifikasyon Almanya'ya En Az 120 Milyar Avroya Mal Olacak

58 dakika önce

Almanya'nın yanmalı motorları bırakarak 2030'a kadar elektrikli ulaşıma geçmesinin ülke ekonomisine en az 120 milyar avroya mal olması öngörülüyor.

Ulaşımda Elektrifikasyon Almanya'ya En Az 120 Milyar Avroya Mal Olacak, System.String[]
Almanya'nın yanmalı motorları bırakarak 2030'a kadar elektrikli ulaşıma geçmesinin ülke ekonomisine en az 120 milyar avroya mal olması öngörülüyor.

Alman hükümetinin, uzmanlardan oluşturduğu bir komisyon tarafından hazırlanan taslak rapora göre, Almanya'nın yanmalı motorları bırakıp elektrikli ulaşıma geçmesi ülkeye pahalıya mal olacak.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın gündeme getirdiği taslak rapora göre, ülkede otomobiller ve kamyonlara yönelik şarj istasyonları kurulması için 25 milyar avro, yerel ulaşımın genişlemesi için 14,5 milyar avro, yeni bisiklet ve yaya yolları için de 18 milyar avroya ihtiyaç duyulacak.

Hükümet tarafından yapılacak diğer yatırım ve verilecek teşviklerle birlikte maliyetin toplamda en az 120 milyar avro olması hesaplanıyor.

Otomobillerin yakıt tüketimi konusunda verimliliğinin artmasına karşın ulaşım sektöründe büyümeden dolayı karbon emisyonunun 1990'dan beri düşmediği belirtilen raporda, uzmanların, "ülkenin, karbon emisyonunu düşürmek için elektrik hareketliliğe yatırım yapmasını" tavsiye ettiği kaydedildi.

Raporda, Paris İklim Anlaşması'nda yer alan "karbon emisyonunun 1990'daki seviyesinden yüzde 42 düşmesi" hedefinin başarılması için ülkede ulaşım sektöründe karbon emisyonunun fiyatlanması gerektiği, bunun da ülkede petrol fiyatlarını litre başına 20 ve 85 sent arasında artıracağı aktarıldı.

Söz konusu komisyon, bugün son kez toplanacak. Raporun son halinin bu hafta kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:48 Kaynak: AA

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