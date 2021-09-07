Ulaşımda tarifelere güncelleme - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nin kararıyla şehirdeki toplu taşıma araçlarında uygulanan fiyat tarifeleri güncellendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ilgili esnaf odalarının toplu taşımada fiyat güncellemesi talebini bir süre önce incelemeye aldı. Talep üzerine UKOME tarafından fiyat tarifelerine yeni bir düzenleme yapıldı. Bu kapsamda şehirdeki minibüs, taksi dolmuş, ticari taksi, belediye-özel halk otobüsü, öğrenci-personel servisi ücret tarifeleri güncellendi.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Şehrimizde bulunan tüm özel toplu taşıma araçlarının fiyat tarifeleri (UKOME) tarafından düzenlenmiştir. Artan maliyetler sebebiyle ilgili esnaf odalarının toplu taşımada yeni bir güncelleme yapılması talebi UKOME Genel Kurulunda 19.08.2021 tarihinde görüşülerek karara bağlanmıştır. 2021-110, 2021-111, 2021-112, 2021-113 ve 2021-114 sayılı kararlar ile şehir genelinde Minibüs, Taksi Dolmuş, Ticari Taksi, Belediye/ Özel Halk Otobüsü, Öğrenci ve Personel Servisi ücret tarifelerine ortalama yüzde 12 oranında fiyat düzenlemesi yapılmıştır. Güncellenen tarifeler 8 Eylül Çarşamba günü itibariyle uygulamaya konulacaktır. Tüm toplu taşıma araçlarında UKOME tarafından belirlenen fiyat tarifelerinin yolcuların görebileceği şekilde asılması zorunludur. Fiyat tarifelerini araçlarında bulundurmayan ve fiyat tarifelerine uygun ücret almayan işleticilere Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği gereği gerekli işlemler uygulanacaktır. Toplu Taşıma hizmeti ile ilgili tüm istek, öneri ve şikayetler ALO 153 Çözüm Masası irtibat numarası üzerinden Büyükşehir Belediyemize iletilebilir" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA