Son Dakika Haberleri: Ulaşımda vize dönemi uzatıldı
Son Dakika Güncel Ulaşımda vize dönemi uzatıldı

Ulaşımda vize dönemi uzatıldı

6 saat önce

MANULAŞ A.Ş. tarafından yapılan açıklama ile hafta içi Manisa kart ve vize ve yeni kart işlemlerini gerçekleştiremeyen vatandaşlar için, 2 Kasım Cumartesi gününe kadar Manisa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda kart basım ve vize işlemlerine devam edileceğini duyurdu.

Ulaşımda vize dönemi uzatıldı, System.String[]

MANULAŞ A.Ş. tarafından yapılan açıklama ile hafta içi Manisa kart ve vize ve yeni kart işlemlerini gerçekleştiremeyen vatandaşlar için, 2 Kasım Cumartesi gününe kadar Manisa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda kart basım ve vize işlemlerine devam edileceğini duyurdu.


MANULAŞ A.Ş., hafta içi Manisa kart vize ve yeni kart işlemlerini gerçekleştiremeyen vatandaşlar için işlem tarihini uzattı. Bu kapsamda yapılan açıklamada, 2 Kasım Cumartesi günü Manisa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda kart basım ve vize işlemlerine 08.00-17.30 saatleri arasında da devam edileceği belirtildi. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:26 Kaynak: İHA
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