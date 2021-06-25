Ulaşımda Yks Düzenlemesi - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu yapılacak olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) öğrencilerin ulaşım anlamında herhangi bir zorluk yaşamaması için gerekli önlemleri aldı. Ulaşımda gerekli düzenlemeyi yapan Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma kullanacak olan öğrencileri, sorunsuz olarak sınav merkezine taşıyacak.

Eğitimine üniversite ve yüksekokullarda devam etmek isteyenler öğrenciler, 26-27 Haziran tarihlerinde YKS'de ter dökecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı da, öğrencilerin ulaşım anlamında herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla, il genelinde toplu taşıma hizmetinde düzenleme yaptı. Yapılan düzenleme hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, " Hafta sonu tüm yurtta olduğu öğrencilerimiz YKS heyecanı yaşayacak. Bu süreçte öğrencilerimizin ulaşım anlamında bir sorun yaşamaması için gerekli önlemleri alarak, seferlerde gerekli düzenlemeleri yaptık. Oluşabilecek trafik yoğunluğunun önüne geçmek adına vatandaşlarımızdan toplu taşıma araçların kullanması konusunda hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz. Sınava girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Güzergah ve saat bilgileri

26-27 Haziran tarihlerinde il genelinde hizmet verecek olan toplu taşıma saatleri aşağıda linkte yer almaktadır.

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Sınav önlemleri görüşüldü

Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, sınav öncesi Büyükşehir Belediyesi İlçe Ulaşım Sorumluları ile düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda, hafta sonu yapılacak olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda alınacak ulaşım önlemleri başta olmak üzere, il genelindeki toplu ulaşım çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.