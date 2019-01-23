Ulaşımı Kapanan Yaylada Kalan 9 Kişiden Haber Alınamıyor

Ulaşımı kapanan yaylada kalan 9 kişiden haber alınamıyor Adana'nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Kürebeli Yaylası'nda aşırı kar yağışı nedeniyle hayvancılık yapan 2'si kadın 2'si Afganistan uyruklu 9 kişiden 10 gündür haber alınamıyor Yaklaşık 2.

Ulaşımı kapanan yaylada kalan 9 kişiden haber alınamıyor

Adana'nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Kürebeli Yaylası'nda aşırı kar yağışı nedeniyle hayvancılık yapan 2'si kadın 2'si Afganistan uyruklu 9 kişiden 10 gündür haber alınamıyor

Yaklaşık 2.5 metreye varan kar kalınlığı nedeniyle yol kapalı olduğu için yaylaya kimse gidemiyor



ADANA - Adana'nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Kürebeli Yaylası'nda aşırı kar yağışı nedeniyle hayvancılık yapan 2'si kadın 2'si Afganistan uyruklu 9 kişiden 10 gündür haber alınamıyor.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesine 15 gün önce başlayan ve aralıklarla devam eden kar nedeniyle hayat felç oldu. İlçe merkezinde yaklaşık 1.5 metreye köylerde ise 2.5 metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle yollar kapalı ya da trafik tek taraflı verilebiliyor. Elektrik ve suyun olmadığı ilçe ve köylerde vatandaşlar sıkıntı yaşıyor.

İlçenin Kürebeli Yaylası'nda ise yaz kış hayvancılık yapan Yusuf., Ramazan., Emiş Güver., Adnan., Mehmet., Menekşe Çinçik, Fatih Öztürk ile 2 Afgan vatandaştan yakınları 10 gündür haber alamıyor. Aşırı kar yağışı nedeniyle yaylanın yolu kapandığı, elektriklerde kesildiği için telefonların şarjı bittiğinden bu kişilerden haber alınamıyor.

9 kişiden yakınları da haber alamadığı için hayatlarından endişe ediyor. 9 şahsın yaklaşık bin hayvanı olduğu da öğrenildi.

Öte yandan kaymakamlıktan yapılan açıklama göre bütün imkanların seferber edilerek yolun açılması için çalışmaların gece-gündüz sürdüğü bildirildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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