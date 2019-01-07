Ulaşımpark 2018'İ Dolu Dolu Geçirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş., 2018 yılında büyümeye devam ediyor. 2018 yılında Kocaeli halkına toplu taşıma hizmeti sağlayan Ulaşımpark; vatandaşların otobüs şoförleri ve tramvay sürücüleri vatmanların yapmış olduğu örnek hareketlerden ötürü takdirini ve saygısını toplamayı başardı. UlaşımPark eğitim alanında da faaliyetlerine 2018 yılında devam ederek tüm sürücü personelini çeşitli eğitimlere tabi tuttu. Böylece vatandaşların daha huzurlu ve konforlu seyahat etmelerini sağlamayı kendine hedef edindi.

''EN 13816'' KALİTE BELGESİ SAHİBİ

UlaşımPark'ın işletmesini devraldığı Kocaeli şehirlerarası otobüs terminaline seyahat etmek amacı ile gelen binlerce yolcuyu otobüse binecekleri saate kadar rahat, temiz ve huzurlu bir ortamda misafir ederek yolcuların memnuniyetini kazandı. UlaşımPark, ''EN 13816'' kalite belgesini alarak Türkiye'de ulaşım alanında bu belgeyi alan ilk kurum oldu. Ulaşımpark ayrıca, ''Müşteri Odaklı Değil Misafir Odaklı Hizmet'' anlayışı ile çıktığı yolda başarılarla dolu 1 yıl geçirdi.

2018'DE 18 MİLYONDAN FAZLA YOLCU

Ulaşımpark; Gebze, Plaj yolu ve Körfez garajında konuşlandırılmış 336 adet çevre dostu, engelli erişimine uygun ve klimalı otobüsler ile Kocaeli'nin tüm ilçelerindeki vatandaşlara toplu ulaşım hizmeti sağlıyor. UlaşımPark şoförleri yapmış oldukları kahramanca hareketlerden ötürü gerek yerel gerek ulusal basında yer alarak tüm Türkiye'nin takdirini toplamayı başardı.1 yılda 18 milyondan fazla yolcuyu evine, işine veya gitmek istediği yere ulaştıran şoförler, toplamda 924 bin 251 sefer yaptı. UlaşımPark'ın doğalgazlı otobüsleri, 1 yılda toplamda 27 milyon kilometre yaparak Kocaeli halkı tarafından tercih edilen ulaşım aracı haline geldi.

AKÇARAY'IN REKOR YILI

1 Ağustos 2017 tarihinde 12 tramvay ile Kocaeli halkına toplu taşıma hizmeti veren UlaşımPark, 2018 yılı Aralık ayında 2 tramvayın gelmesi ile filosunu 14 tramvaya yükseltti. 15 km'lik mevcut tramvay hattında hizmet veren Akçaray, 2019 yılında 2'nci etabın açılması ile toplamda gidiş dönüş 20 km'lik hat uzunluğuna erişecek. Kocaeli halkının kısa sürede alıştığı tramvaylar, 2018 yılında da günlük, aylık ve yıllık yolcu taşıma rekorlarını kırdı. Akçaray 1 yılda 10 milyona yakın yolcu taşıdı. Toplamda 32 vatman ile işletmesi gerçekleştirilen tramvaylar 2017 yılında 5764 sefer yaparken 2018 yılında 8074 sefer yaptı. 2017 yılında 7.5 dk'da bir geçen tramvaylar 2018 yılında 5 dk'da bir geçmeye başladı.

TERMİNALDE ULAŞIMPARK FARKI

UlaşımPark, 15 Mayıs 2017 tarihinde devraldığı Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de 2018 yılında toplamda 2.5 milyon ziyaretçiyi misafir etti. Terminale toplamda 350 bin otobüs giriş ve çıkış yaparken bu otobüslerde toplamda 825 bin 436 yolcu seyahat etti. Devraldığında birçok değişim yaşayan otobüs terminali adeta baştan aşağı yenilendi. Yapılan yeniliklerde Ulaşımpark; mescit, taksi durağı yeni dizaynı, iç tavanlar, dış görünüm, yönlendirme tabelaları, zemin boyamaları, uyarıcı etiket ve stickerlar vb. gibi birçok yeniliğe imza atarak esnaf ve vatandaşın takdirini toplamayı başardı.

EĞİTİM DOLU BİR YIL

Müşteri memnuniyetini en yüksek seviyelerde tutmak için büyük çaba harcayan Ulaşımpark, 2018 yılında birçok farklı konuda çalışanlarına çeşitli eğitimler verdi. 139 oturum, 5133 saatte ve 40 farklı konuda başta şoförler ve vatmanlar olmak üzere tüm personeline eğitim veren Ulaşımpark, bünyesine alacağı şoförleri 6 günlük bir eğitim programı sonrasında iş başı yaptırdı.

13 BİN ÖĞRENCİYE TOPLU ULAŞIM KURALLARI EĞİTİMİ

UlaşımPark birçok önemli projeye de imzasını atmayı başardı. Bunlardan biri de ''Toplu Ulaşım Kurallarını Öğreniyoruz'' projesi oldu. Bu proje ile okullarda çeşitli aktiviteler ve organizasyonlar yaparak toplamda 1 yılda 21 okulda 13 bin 250 öğrenciye eğitim verildi. UlaşımPark'ın bir diğer projesi ise ''Sürücü Empati Eğitimi'' oldu. Empati eğitimi; sürücülerin aldıkları eğitimden sonra araçlarında taşıdıkları yolcular ile seyahat esnasında trafikte yaşayabilecekleri her türlü olaylarla alakalı empati kurmalarını sağlayan faydalı bir eğitim haline geldi.