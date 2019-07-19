Son Dakika Haberleri: UlaşımPark 4 ilçede günde 22 bin kişiye hizmet veriyor
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UlaşımPark 4 ilçede günde 22 bin kişiye hizmet veriyor

54 dakika önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş., Gebze, Çayırova, Dilovası ve Darıca ilçelerinde günde ortalama 22 bin yolcu taşıyor.

UlaşımPark 4 ilçede günde 22 bin kişiye hizmet veriyor, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş., Gebze, Çayırova, Dilovası ve Darıca ilçelerinde günde ortalama 22 bin yolcu taşıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş.'nin Gebze garajı, Kocaeli - İstanbul arasında köprü vazifesi görüyor. İki ilin sınırında bulunan garaj, Gebze, Çayırova, Darıca ve Dilovası bölgelerinden vatandaşları gitmek istedikleri yere ulaştırıyor. Gebze garajını günde ortalama 22 bin yolcu bu kullanıyor. Kocaeli sınırları içerisinde bulunan Marmaray istasyonlarının tamamına ulaşım sağlayan otobüsler, vatandaşların İstanbul'a ulaşımını da kolaylaştırıyor. 28 hatta 103 otobüsle her gün ortalama 21 bin kilometre yapan araçlar, 4 ilçenin içinde bulunan hastane, sahiller, organize sanayi bölgeleri gibi yerlere vatandaşların kolay ulaşımını sağlıyor. Ayrıca Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) ile Kocaeli Üniversitesi(KOÜ) arasında da köprü vazifesi gören hatla, öğrencilerin ulaşımlarını aktarmasız olarak sağlıyor.

Öte yandan, Kocaeli sınırları içerisinde bulunan Marmaray istasyonlarının tamamına ulaşım sağlayan otobüsler, vatandaşların İstanbul'a ulaşımını da kolaylaştırıyor. Büyükşehire olan 250G otobüsleri, vatandaşları Gebze bölgesinden Sabiha Gökçen Havalimanına ulaşımını aktarmasız olarak sağlıyor. 05.30 ile 23.30 arası saatte bir seferlerine devam eden otobüsler Gebze- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı arasında her gün seferlerini gerçekleştiriyor. - KOCAELİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova, Kocaeli, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:06 Kaynak: İHA
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