UlaşımPark'dan DGS için ek sefer hizmeti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. , 30 Haziran Pazar günü yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavı(DGS)'na girecek öğrencilerin ulaşımında sorun yaşamaması için ek seferler düzenleyecek. Pazar günü yapılacak olan DGS sınavı dolayısıyla UlaşımPark; 170, 175, 530 ve 755 numaralı hatlarla ek sefer hizmeti verecek.

EK SEFERLER ÖĞRENCİLERİ RAHATLATACAK

DGS sınavına girecek olan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için UlaşımPark tarafından düzenlenen ek seferler, 30 Haziran Pazar günü hizmet verecek. Kirazyalı'dan saat 08.00'de kalkacak olan 170 numaralı hat sırasıyla Yarımca, İzmit, Otogar güzergâhında hizmet verecek. Yine aynı saatte Kirazlıyalı'dan kalkış yapacak 175 numaralı hat ise Çamlıtepe, İzmit, Otogar güzergâhından ilerleyecek.

HAT 530 SAAT 07.00'DE HAT 755 İSE 7.30'DA KALKACAK

Otogar'a gidecek olan 530 numaralı hat ise saat 07.00'de Gebze Teknik Üniversitesi'nden kalacak ve sırasıyla Darıca, Gebze, İzmit, Otogar güzergâhında öğrencilere kolaylık sağlayacak. 755 numaralı hat da saat 07.30'da Karamürsel'den ek sefer yapacak ve sırasıyla Gölcük, Başiskele üstünden Umuttepe'ye ulaşacak.