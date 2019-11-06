UlaşımPark, TÜRSİD'e ev sahipliği yaptı

KOCAELİ (İHA) – UlaşımPark ev sahipliğinde Kocaeli'de gerçekleşen TÜRSİD Hat ve Yapı Komisyonu 15'inci toplantısına 9 ilden 21 kişi katıldı.



Tüm Raylı Sistemler İşletmecileri Derneği(TÜRSİD) Hat ve Yapı Komisyonu 15'inci toplantısı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş.'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Türkiye'nin çeşitli illerinden toplam 9 farklı şehirden 21 katılımcıyla gerçekleşen toplantıya Metro İstanbul A.Ş., Kayseri Ulaşım A.Ş., Burulaş, Antalya Ulaşım A.Ş., Eskişehir Estram, İzmir Metro, Gaziulaş, Samulaş ve Bugsaş Ankara katılım sağladı.



Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren UlaşımPark Genel Müdürü Salih Kumbar, toplantıya ev sahipliği yapmanın Kocaeli için öneli olduğunu ifade etti. Kumbar, yapılan toplantıda Akçaray'ın her gün daha fazla yol kat ettiğini ve gerçekleştirilen toplantıda sağlanacak bilgi alışverişi sayesinde, çalışanların buradan yeni bilgiler öğreneceğini söyledi. Kumbar, bu bilgiler sayesinde bundan sonraki iş akışlarında daha rahat ve sistematik çalışmaların yapılabileceğini aktardı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Akçaray'ın en büyük hizmetlerden biri olduğunu ve yeni yapılacak uzatma hatları sayesinde de kent trafiğini fazlasıyla rahatlatacağını dile getiren Genel Müdür Kumbar, UlaşımPark'ın kurulduğu günden itibaren Kocaeli'nin toplu taşıma sektöründeki lokomotifi haline geldiğini söyleyerek sözlerini tamamladı. - KOCAELİ