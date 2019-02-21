Ulaşlı Öğrenciler İlk Kez Kayakla Tanıştı
35 dakika önce
Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Ulaş İmam Hatip Lisesi öğrencileri Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne giderek ilk kez kayak yaptı.
Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Ulaş İmam Hatip Lisesi öğrencileri Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne giderek ilk kez kayak yaptı.
Sivas Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "2023'e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi" projesi kapsamında, kayak merkezine götürülen 30 öğrenci, 3 gün kayak yaparak gönüllerince eğlendi.
Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ramazan Yıldız, proje kapsamında öğrencilerin ilk kez kayakla tanıştığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:51 Kaynak: AA
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