Son Dakika Haberleri: Ulaşlı Öğretmenlerden Yaşlılara Ziyaret

Ulaşlı Öğretmenlerden Yaşlılara Ziyaret

30 dakika önce

Ulaş ilçesinde öğretmenler, Yaşlılar Haftası dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

Ulaşlı Öğretmenlerden Yaşlılara Ziyaret, System.String[]
Ulaş ilçesinde öğretmenler, Yaşlılar Haftası dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

Ulaş İlkokulundan bir grup öğretmen, ilçe merkezinde ikamet eden yaşlıları ziyaret ederek, moral verdi.

Ziyarete katılan okul müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine, yaşlıların her zaman hatırlanması gerektiğini belirtti.

Bu kapsamda yaşlı ziyaretinde bulunduklarını anlatan Aydın, "Bizi bugünlere getiren büyüklerimizi 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında az da olsa mutlu etmek, onları unutmadığımızı göstermek için ziyaret ettik. Büyüklerine sahip çıkan toplumlar medeniyeti yakalamış toplumlardır ve büyüklerimizi yaşlandıkları dönemde memnun etmek bizlerin görevidir." dedi.

Aydın, ev ziyaretlerini organize eden 1/B sınıf öğretmeni Berna Kaplan'a ve ziyarete eşlik eden öğretmenlere teşekkür etti.

Kaplan ise bu tür faaliyetlerin kültürel ve sosyal değerleri koruyup, yaşatmak ve toplumsal dayanışmayı sürdürmek adına önemli olduğunu vurguladı.

Ziyarete müdür yardımcısı Alpaslan Karacalar ve 3. sınıf öğretmeni Ağcagül Arslan da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:22 Kaynak: AA

Aydın, Güncel
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