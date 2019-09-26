1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula, fikir ve kalplerini açmak için hem yurt içinde hem de yurt dışında 100 binin üzerinde gence ulaştığını bildirdi.

Emniyet Müdürü Sula, bir konferansa katılmak için geldiği Kayseri'de, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği çizgide kendi alanında bir mücadele verdiğini söyledi.

Gençlerin tüm insanlığın geleceği olduğunu, bu konuda konferanslar düzenlediğini belirten Sula, "Çok güvendiğim Anadolu medeniyetini dünya genelinde anlatmak için bir mücadelem var. Hem ülkemizde hem yurt dışında Anadolu irfanını gece gündüz tanıtma derdindeyim." dedi.

Tecrübe ve donanımlarını gençlere aktarmak için gayret gösterdiğini anlatan Sula, şöyle devam etti:

"Ben gençlerin fikir ve kalplerini açmaya çalışıyorum. Ülkeyi ve dünyayı kurtaracak onlardır diye görüyorum. Gelecek onları bekliyor. O yüzden bu gençler bastığı yeri, gittiği okulu, hedefini şuurlu bir şekilde seçsin istiyorum. Ben bu gençlerle niyetlerini, kalplerini, zihinlerini açsınlar diye polis ve sanatçı olarak ne kadar donanımım varsa aktarıyorum. FETÖ hep algılara oynadığı için kendilerini 'Alanında uzman, çok yüksek eğitimler almış' gibi gösterdi. İçlerinin öyle olmadığını çok şükür bilenlerdenim. Bu çocuklara gördüğünüze aldanmayın, sorgulayın, aklınızı ve kalbinizi kullanın, aldanmayın, aldatmayın diyorum. Algıyı ve hakikati anlatıyorum. Bu sebeple ulaştığım genç sayısı 100 bini geçti. Çok iyi geri bildirimler alıyorum. 6 bin sayfayı geçmiştir bu. 'Hayatımıza dokundunuz bakış açımızı değiştirdiniz' diye."



FETÖ'yle mücadeleye de değinen Sula, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Zor bir süreç. Bugüne kadar böyle tehlikeli bir örgüt görmedim. Zaman alacak, belli. Bütün insanlık adına önemli bir süreç. Olması gerekenler oldu. Allah bu kavmi seviyor, ben öyle okuyorum. Sonunda iyi bir noktaya gelinecek. Algı ve hakikat adına dönen bu dünyada insanlığa zulmeden başta FETÖ olmak üzere her ne kadar şer odağı varsa sonu gelecektir. Bu, bizim ülkemizin eliyle olacaktır diye gözlemliyorum. Bunların diri kalabilmek, kadrolarını diri tutabilmek için yaptıkları her türlü propagandaya hiçbir şekilde itibar etmemek lazım.