Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT projesinin Doğuş şantiyesinde açıklamalarda... - Son Dakika

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT projesinin Doğuş şantiyesinde açıklamalarda...
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT projesinin Doğuş şantiyesinde açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 01:35 Kaynak: İHA
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