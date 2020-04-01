ULAŞTIRMA BAKANI BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİNİN YOLLARI BAKANLIĞIMIZCA YAPILACAK - Son Dakika

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ULAŞTIRMA BAKANI BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİNİN YOLLARI BAKANLIĞIMIZCA YAPILACAK
6 saat önce
ULAŞTIRMA BAKANI BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİNİN YOLLARI BAKANLIĞIMIZCA YAPILACAK (havadan görüntü)
İSTANBUL -ULAŞTIRMA BAKANI BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİNİN YOLLARI BAKANLIĞIMIZCA YAPILACAK (havadan görüntü)
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 01:22 Kaynak: DHA
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