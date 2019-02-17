Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan: "Trabzon'a Yeni Büyük Bir Havaalanı Yapılmasını Düşünüyorum.
38 dakika önce
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan: "Trabzon'a yeni büyük bir havaalanı yapılmasını düşünüyorum.
Ulaştırma Bakanı
Cahit Turhan: " Trabzon
'a yeni büyük bir havaalanı yapılmasını düşünüyorum. Onunda gelecekte müjdesini veririz"
-" Yaz aylarında artan uçuş sayısının olduğu dönemlerin dışında arkadaşlarımız çalışıyor. Bahar döneminde haziranı ayı sonuna kadar kaplama yetişirse ihalesini yapıp tamamlamayı düşünüyoruz.
-" Türk Hava Yolları
özellikle Kıbrıs
'tan Trabzon'a yılın tamamında değil fakat yılın belirli aylarında tarifeli seferler koyulmasını düşünüyor.
-"Trabzon'a yeni büyük bir havaalanı yapılmasını düşünüyorum. Onunda gelecekte müjdesini veririz"
-" İleriye dönük olarak Trabzon- Erzincan
demiryolu projesinin çalışmaları devam ediyor.
TRABZON - Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan Trabzon'da basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:03 Kaynak: İHA
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