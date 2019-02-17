Son Dakika Haberleri: Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan: "Trabzon'a Yeni Büyük Bir Havaalanı Yapılmasını Düşünüyorum.

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan: "Trabzon'a Yeni Büyük Bir Havaalanı Yapılmasını Düşünüyorum.

38 dakika önce

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan: "Trabzon'a yeni büyük bir havaalanı yapılmasını düşünüyorum.

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan:
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan: " Trabzon'a yeni büyük bir havaalanı yapılmasını düşünüyorum. Onunda gelecekte müjdesini veririz"
-" Yaz aylarında artan uçuş sayısının olduğu dönemlerin dışında arkadaşlarımız çalışıyor. Bahar döneminde haziranı ayı sonuna kadar kaplama yetişirse ihalesini yapıp tamamlamayı düşünüyoruz.
-" Türk Hava Yolları özellikle Kıbrıs'tan Trabzon'a yılın tamamında değil fakat yılın belirli aylarında tarifeli seferler koyulmasını düşünüyor.
-"Trabzon'a yeni büyük bir havaalanı yapılmasını düşünüyorum. Onunda gelecekte müjdesini veririz"
-" İleriye dönük olarak Trabzon- Erzincan demiryolu projesinin çalışmaları devam ediyor.

TRABZON - Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan Trabzon'da basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:03 Kaynak: İHA

Mehmet Cahit Turhan, Trabzon, Politika
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