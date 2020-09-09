Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Ağustos'ta iç hatta 5.7 milyon, dış hatta 3.8 milyon yolcuya... - Son Dakika

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Ağustos'ta iç hatta 5.7 milyon, dış hatta 3.8 milyon yolcuya...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sadece Ağustos ayında Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 5 milyon 758 bini geçerken, dış hat yolcu trafiği 3 milyon 810 bini geçti" dedi.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sadece Ağustos ayında Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 5 milyon 758 bini geçerken, dış hat yolcu trafiği 3 milyon 810 bini geçti" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havacılık sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Korona virüs salgınından dünya havacılık sektörünün büyük ölçüde etkilendiğini ve yolcu sayısında dünya çapında yüzde 40 düşüş yaşanmasının öngörüldüğünü belirten Bakan Karaismailoğlu, "Bu nedenle dünya sivil havacılık sektörü büyük sıkıntılar yaşıyor. Ancak salgının başından itibaren sektöre yönelik yaptığımız düzenlemeler ve destekler sayesinde Türk sivil havacılık sektörü bu salgını en az etki ile atlatıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, havalimanları sertifikasyon çalışmalarının da Türkiye'de sivil havacılık sektörüne yönelik güveni ve beraberinde de yolcu sayısını önemli ölçüde artırdığını bildirdi.

"Dünya genelinde havalimanı gelirlerinde 76 milyar dolar düşüş bekleniyor"

Karaismailoğlu, yeni tip korona virüs salgınının tüm ülkeler için hem maddi hem de manevi anlamda olumsuz etkilerinin olduğuna dikkat çekerek, salgının ülke ekonomilerine de büyük tahribatlar yaptığını söyledi. Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında ülkeler arası olduğu gibi şehirlerarası uçuşların da bir dönem durduğunu, daha sonra ise kısıtlamalarla uçuşların başladığını anımsatan Bakan Karaismailoğlu, "Korona virüsün dünya ekonomisi ve sivil havacılığa yönelik çok büyük etkisi oldu. Keza Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) verilerine göre yıl sonuna kadar 2019 yılına göre yolcu sayısında yüzde 40 düşüş yaşanması ve havalimanı gelirlerinde ise 76 milyar dolarlık bir düşüş öngörülüyor" şeklinde konuştu.

"Salgından en az etkilenen havacılık sektörü, Türk sivil havacılık sektörü oldu"

Bakan Karaismailoğlu, dünya sivil havacılık sektörünün yolcu sayısındaki ve gelirlerdeki düşüş nedeniyle zor günler yaşadığını ancak Türk sivil havacılık sektörünün bu noktada en az etkilenen sektör olduğunu söyledi. Korona virüs salgının ilk gününden itibaren tüm sektörlere olduğu gibi sivil havacılığa yönelik önemli tedbirler aldıklarını ve sektöre önemli destekler verdiklerini anlatan Karaismailoğlu, "Salgının başladığı ve havayolu taşımacılığının durma noktasına geldiği söz konusu dönemde öncelikle havayolu sefer iptallerinden dolayı işletmecilerin slot kaybına uğramaması için gerekli tedbirleri aldık. Havalimanı, terminal ve yer hizmetlerine ait işletmelerin de ruhsat, temdit, elektrik, su, ısıtma-soğutma, ciro payı ve tepsi garantisi ücretleri gibi ödemelerini 31 Ocak 2021'e erteledik. Havacılık hizmetleri ücretlerinde bu yıl için yüzde 50 oranında indirim yaptık. Havayollarının Eurocontrol'e olan borçlarını ertelettik. Havayolu yolcu haklarına ait yönetmelikte yapılan düzenleme ile bilet ücret iadelerini uçuşların başlatılmasının ardından iki ay sonraya erteledik. Sektörde yaşanan sıkıntıları en aza indirdik" diye konuştu.

Karaismailoğlu, yer hizmetlerinde olduğu gibi uçak hizmetlerine yönelik olarak da konma, konaklama, yolcu güvenlik, yaklaşma, aydınlatma, yolcu servis, uçak yönlendirme ve emniyet tedbiri gibi birçok ödemenin yine 31 Ocak 2021 tarihine ertelendiğini belirterek, "Salgın sürecinde devletimizin yetkili birimleri tarafından yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın tahliye edilerek ülkemize getirilmesi amacıyla Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen dış hat uçuşlarına ait havalimanı çalışma saatinin uzatılmasına ilişkin düzenlenen faturalar ise iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Firmaların rahat nefes alması sağlandı"

Havayollarının operasyonlarında ilave masraflardan kaçınılmasına yönelik gerekli tüm teknik düzenlemelerin de Bakanlık tarafından yapıldığını anlatan Karaismailoğlu, ruhsat, yetki ve lisansların geçerlilik sürelerinin de uzatıldığını anımsattı. SSK ve vergi borçlarının da 6 ay ertelendiğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Havayolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerinde KDV 30 Haziran 2020 tarihine kadar yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi. Eurocontrol üyesi ülkeler ve Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcılarına (ANSP) finansal destek sağlanması için kredi bulunmasına onay verilmiştir. Firmaların söz konusu dönemde rahat nefes alması sağlandı."

"Sertifika programı sayesinde uluslararası güven arttı"

Bakan Karaismailoğlu, salgın döneminde yapılan teknik düzenlemelerin de normalleşme döneminde sektörün hızlı toplanmasını ve Türk sivil havacılığına güvenin artmasını sağladığını söyledi. Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak havalimanlarına ilişkin başlattıkları sertifikasyon programı ile havalimanlarının tekrar düzenlendiğini belirterek, "Bu sertifika, hem ulusal hem de uluslararası anlamda ülkemiz sivil havacılığına güvenin artmasını sağlamış, uluslararası birçok uçuş noktası bu güven sayesinde açılmıştır" şeklinde konuştu.

"Rakamlar Türkiye'ye güvenin göstergesi"

Karaismailoğlu, Türk sivil havacılığına güvenin artmasının havacılık sektöründe tüm dünyada yaşanan durgunluğun Türkiye'de yaşanmasının önüne geçtiğinin altını çizerek, "Sadece Ağustos ayında Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 5 milyon 758 bini geçerken, dış hat yolcu trafiği 3 milyon 810 bini geçti. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 9 milyon 574 bine yakın oldu. Bu durum bile ülkemiz sivil havacılığının durumunu gösteriyor" dedi.

Karaismailoğlu ayrıca, kamu-özel ortaklığı kapsamında işletilen havalimanı ve terminal işleticisi şirketler ile görüşmeler yapıldığını ve sözleşmelerinde yer alan yükümlülüklere ilişkin değerlendirme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. - ANKARA

Adil Karaismailoğlu, Türkiye, Ağustos, Sivil, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 16:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: 'Ağustos'ta iç hatta 5.7 milyon, dış hatta 3.8 milyon yolcuya... - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray, Oghenekaro Etebo transferini resmiyete kavuşturdu Erol Mütercimler, Haliç Üniversitesi'ndeki görevinden istifa etti Yunan spiker, Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği silahları öve öve bitiremedi Husumetli iki grup arasında silahlı çatışma: 1 kişi hayatını kaybetti Seminerde koronavirüs alarmı! 12 öğretmen karantinaya alındı Mide bulandıran olay! 86 yaşındaki kadına tarlada tecavüz etti Mesut Özil'den dikkat çeken Tottenham göndermesi: Kupa kazanmak istemiyorsam giderim Kuruluş Osman 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı Galatasaray'ın transfer gündemindeki Nainggolan'ın kanserle mücadele eden eşinden duygusal paylaşım Phil Foden ve Mason Greenwood'un otele kadın getirmek için bir personele para verdiği ortaya çıktı Son Dakika: MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında tutuklu gazeteciler hakkında karar verildi Galatasaray'ın gündemindeki Ismaila Coulibaly, Sheffield United'a gitti Araştırmacılar, koronavirüsün uzun süreli 15 belirtisini sıraladı İş makinesi 500 metre aşağı yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti Beşiktaşlı taraftarların "Come to Beşiktaş" çağrısı yaptığı Mario Mandzukic, Instagram hesabını yoruma kapattı
İskelenin halatı koptu, 2 işçi ölümden döndü! O anlar kamerada İskelenin halatı koptu, 2 işçi ölümden döndü! O anlar kamerada         
17:33
Fenerbahçe'nin teklif yapmayacağı Eran Zahavi, Bundesliga 2 ekibi Hannover'i değerlendirmeye aldı Fenerbahçe'nin teklif yapmayacağı Eran Zahavi, Bundesliga 2 ekibi Hannover'i değerlendirmeye aldı         
17:15
Son Dakika: Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma! İşte olay yerinden ilk görüntüler Son Dakika: Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma! İşte olay yerinden ilk görüntüler         
17:05
9 yaşındaki oğlunun gözleri önünde eşini katleden öğretmen, 4. kattan atlayarak intihar etti 9 yaşındaki oğlunun gözleri önünde eşini katleden öğretmen, 4. kattan atlayarak intihar etti         
17:02
Kilosu 30 bin liradan satılan 'mucize bitki' safranın ekimi başladı Kilosu 30 bin liradan satılan 'mucize bitki' safranın ekimi başladı         
16:34
MasterChef'te Furkan'ı azarlayıp ağlatan şef Mehmet Yalçınkaya'ya tepki yağdı MasterChef'te Furkan'ı azarlayıp ağlatan şef Mehmet Yalçınkaya'ya tepki yağdı         
16:26
Maske takmadığı için ceza yiyen vatandaştan Maske takmadığı için ceza yiyen vatandaştan "pes" dedirten sözler: Param var cezayı öderim         
16:22
Uzman çavuş, sokak ortasında kafasına ateş ederek yaşamına son verdi Uzman çavuş, sokak ortasında kafasına ateş ederek yaşamına son verdi         
16:07
Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi         
16:02
Sahte şeyhin istismarına uğrayan küçük kız çocuğu, yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla anlattı Sahte şeyhin istismarına uğrayan küçük kız çocuğu, yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla anlattı         
15:31
Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı         
15:08
Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı         
14:57
İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı         
14:01
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı         
13:57
Koronavirüs tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için kritik 24 saat Koronavirüs tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için kritik 24 saat         
13:38
Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu         
12:28
Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı         
12:22
Haftanın iki günü kırmızı akan kaynak suyunun rivayeti de dikkat çekiyor Haftanın iki günü kırmızı akan kaynak suyunun rivayeti de dikkat çekiyor         
12:17
Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada         
12:15
Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi         
11:57
Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı         
11:35
Son Dakika: Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib'deki harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit oldu Son Dakika: Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib'deki harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit oldu         
10:56
Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı         
10:38
Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı         
10:27
Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın "Çocuk kimden?" kavgasına kurban gitmiş         
10:25
Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı         
10:17
Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım         
09:43
Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek         
09:40
İbrahim Tatlıses'in çocuk pişmanlığı: Keşke 7 tane yapmasaydım İbrahim Tatlıses'in çocuk pişmanlığı: Keşke 7 tane yapmasaydım         
08:33
Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi         
08:15
Salça rezaletinden sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı Salça rezaletinden sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı         
07:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2020 22:22:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Ağustos'ta iç hatta 5.7 milyon, dış hatta 3.8 milyon yolcuya... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei