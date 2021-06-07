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Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Devam eden metro hattı üzerine hafriyat dökülen günleri gördü İstanbul" - Son Dakika

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Devam eden metro hattı üzerine hafriyat dökülen günleri gördü İstanbul"

07.06.2021 11:46

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Devam eden metro hattı üzerine hafriyat dökülen günleri gördü İstanbul" Bakan Karaismailoğlu "Halkalı - Gayrettepe Metroları Depo Sahası İlk Ray Kaynak Töreni"ne katıldı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İstanbul'da metro hatları yapımının hızla...

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Devam eden metro hattı üzerine hafriyat dökülen günleri gördü İstanbul"

Bakan Karaismailoğlu "Halkalı - Gayrettepe Metroları Depo Sahası İlk Ray Kaynak Töreni"ne katıldı

İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İstanbul'da metro hatları yapımının hızla devam ettiğini belirterek, "Başkaları gibi; hastanelerin yollarını yapmaktan imtina etmedik. Başkaları gibi, başlatılan metro hatlarını durdurmadık. Aksine daha da hızlandırdık. Devam eden metro hattının üzerine hafriyat dökülen günleri de gördü İstanbul. Yapımından sorumlu olan belediyesi tarafından açıkça yapılan bu kamu malına zararın hesabını milletimiz mutlaka soracaktır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Halkalı - Gayrettepe Metroları Depo Sahası İlk Ray Kaynak Töreni"ne katıldı.

Törende konuşan Karaismailoğlu İstanbul'da raylı sistem yatırımlarının hızla sürdüğünü belirterek, "İstanbul'a bugüne dek kazandırdığımız 80 kilometrelik kent içi raylı sisteme ek olarak, devam ettiğimiz 5 önemli metro hattının toplam uzunluğu tam 91 kilometredir. Çok yakında yapımına başlayacağımız iki metro hattının uzunlukları da 13,5 kilometredir. Projelerimiz tamamlandığında, İstanbul'un kent içi raylı sistemlerinin yarısın dan fazlasını bakanlığımız yapmış olacaktır.

İstanbul'un her noktasının raylı sistemle ulaşılabilir hale gelmesi tüm İstanbul trafiğini rahatlatacak ve İstanbulluların yaşam kalitesini arttıracaktır.

İstanbul gibi benzersiz bir kente, laf değil, hizmet üretmek için var gücümüzle emek veriyor, tüm ulaşım alanlarında olduğu gibi, 'Kent İçi Raylı Sistem'lerinin altyapılarını da vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için çalışıyoruz. İstanbul'da Beşiktaş-Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro hattı, Küçükçekmece - Halkalı-Başakşehir-Arnavutkoy-İstanbul Havalimanı Metro hattı, Pendik-Tavşantepe- Sabiha Gökçen Havalimanı Metro hattı, Bakırköy sahil (İDO)-İncirli-Bahçelievler-Güngören-Kirazlı Metro hattı, Başakşehir-Çam Sakura hastanesi- Kayaşehir Metro hattında çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Buna ek olarak Altunizade-Ferah Mahallesi- Çamlıca Bosna bulvarı Raylı Sistem hattı ve Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Dönüşüm projelerine de en kısa sürede başlayacağız. İstanbul'da devam eden metro hatlarımızın toplam uzunluğu 91 kilometreye ulaşmaktadır. Ayrıca 13,5 km lik yeni raylı sistem hattına da başlıyoruz. 2023 yılında bunların hepsini bitiriyoruz. Projelerimiz tamamlandığında, bugün yaklaşık 260 kilometreolan İstanbul'un 'hizmet veren raylı sistem ağ uzunluğu' 364,5 kilometreye ulaşacak" ifadelerini kullandı.

31,5 kilometrelik Halkalı - İstanbul Havalimanı metro hattında 8 istasyon bulunduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Bu hattımızda 2,5 kilometre de depo bağlantısı yapılacaktır. Gayrettepe - Kağıthane -İstanbul Havalimanı hattımız 38 kilometre olup 9 istasyondan oluşmaktadır. Saatte 120 kilometre hıza göre tasarlanan iki hattımız, mega kent İstanbul'un trafik yükünü hafifletecek, İstanbul en hızlı metroları olacaktır. Yapımı devam eden Halkalı-Başakşehir-Arnavutkoy-İstanbul Havalimanı hattımızda bugün itibarıyla; NATM tünel kazılarımızın yüzde 74'ü ve TBM tünel kazılarının yüzde 60'ını; Depo bağlantı hattı NATM tünel kazısının yüzde 93'ünü tamamladık. İstasyonlarda NATM kazıları ilerlerken ayrıca 6 adet TBM ana hat kazısına devam etmektedir. Depo sahasında kazı ve dolgu imalatları tamamlandı. Depo beton imalatlarının yüzde 84'ü, demir imalatlarının yüzde 86'sı, ray montajının yüzde 80'i ile toplam 38 adet makas ray montajı bitirildi. Elektro-Mekanik imalatlarının yüzde 77'sinin tamamlandığı depo sahasını, bu yıl içinde işletmeye alacağız" diye konuştu.

Halka hizmet anlayışı ile çalıştıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Kısa bir süre önce Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Kuzey Marmara Otoyolunun 7.kesimi olan Hasdal-Başakşehir kısmı ile Çamlıca Kulemizi hizmete açtık. Metro inşaatlarımızdaki çalışmalarımız 7/24 esasına göre devam ediyor.

Başkaları gibi; hastanelerin yollarını yapmaktan imtina etmedik. Başkaları gibi, başlatılan metro hatlarını durdurmadık. Aksine daha da hızlandırdık. Ayrıca Maalesef çok üzülerek söylüyorum devam eden metro hattının üzerine hafriyat dökülen günleri de İstanbul gördü. Yapımından sorumlu olan belediyesi tarafından açıkça yapılan bu kamu malına zararın hesabını milletimiz mutlaka soracaktır. Bizler, günü birlik siyasi çekişme ve gerilimin ötesinde, yalan ve iftiralardan uzak, canla başla şehirlerimizin ve ülkemizin refahı için çalışmaya devam edeceğiz. ülkemiz ve milletimiz için laf değil iş üretiyoruz ve projelerimizi bir bir bitirmeye devam edeceğiz. Hedefimiz olan dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

Demiryollarının yeniden canlanması için adeta seferberlik ilan ettiklerini söyleyen Karaismailoğlu, "19 yılda, 1.213 kilometrelik YHT hattı inşa ettik.

Toplam demiryolu ağımızı, 12 bin 803 kilometreye çıkardık. Hızlı Tren sistemi ile tanıştırdığımız ülkemizi, dünyada 8., Avrupa'da da 6. YHT işleticisi ülkesi yaptık.

2023 hedeflerimiz doğrultusunda vatan toprağının her bir metrekaresine gece gündüz demeden kesintisiz hizmet götürmeye devam edeceğiz. Demiryollarının yatırımlardan aldığı oranını yüzde 60'a, demiryolu ağımızı, 16 bin 675 kilometreye çıkaracağız" açıklamalarında bulundu.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Devam eden metro hattı üzerine hafriyat dökülen günleri gördü İstanbul
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Devam eden metro hattı üzerine hafriyat dökülen günleri gördü İstanbul
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Devam eden metro hattı üzerine hafriyat dökülen günleri gördü İstanbul
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Devam eden metro hattı üzerine hafriyat dökülen günleri gördü İstanbul
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Devam eden metro hattı üzerine hafriyat dökülen günleri gördü İstanbul
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Devam eden metro hattı üzerine hafriyat dökülen günleri gördü İstanbul
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Devam eden metro hattı üzerine hafriyat dökülen günleri gördü İstanbul
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Devam eden metro hattı üzerine hafriyat dökülen günleri gördü İstanbul
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Devam eden metro hattı üzerine hafriyat dökülen günleri gördü İstanbul
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Devam eden metro hattı üzerine hafriyat dökülen günleri gördü İstanbul

Adil Karaismailoğlu, Başakşehir, İstanbul, Metro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: 'Devam eden metro hattı üzerine hafriyat dökülen günleri gördü İstanbul' - Son Dakika Ekonomi


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