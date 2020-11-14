Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı şantiyesini inceledi - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Şantiyesi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, " Önümüzdeki yıllar ülkemiz için demiryolunda da çok büyük reformlar olacak. Bir taraftan hızlı trenlerin ihalelerini yapıyoruz, yapımlarına başlayacağız. Hedefimiz 2023'e çok devasa bir demiryolu hattı ile girmek" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, uzunluğu 31,5 kilometre olan Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı şantiyesinde incelemelerde bulundu. Sabah saatlerinde Olimpiyat Stadyumu yanında bulunan şantiye alanına gelen Bakan Karaismailoğlu burada yetkililerden metro hattı hakkından bilgi aldı, incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yapılan metro çalışmaları ile ilgili bilgiler vererek, " Halkalı-Havalimanı hattımız 31,5 kilometrelik bir metro hattı. Marmaray Halkalı istasyonundan başlıyor. Küçükçekmece Halkalı istasyonu ile Olimpiyat stadın oradaki istasyon, Kayaşehir istasyonu, Fenertepe, Arnavutköy ve havalimanına ulaşıyor. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık üç bin kişinin çalıştığı bir şantiyeden, bir metro hattından bahsediyoruz. 31,5 kilometre bir metro hattı için uzun ve devasa bir proje kendi çapında. Bu proje yalnız başına değil, bu projeye entegre olan diğer metro hatlarımız var bizim. Yine havalimanından Gayrettepe'ye devam eden, 37 kilometrelik metro hattında da çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.

"YAKLAŞIK 69 KİLOMETRELİK BİR METRO HATTINDAN BAHSEDİYORUZ"Bakan Karaismailoğlu, " Gayrettepe, Kağıthane, Hasdal, Kemerburgaz, Göktürk istasyonları devam ederek yeni havalimanımıza ulaşan metro hattı devamında bu şantiyesinde bulunduğumuz metro hattıyla birlikte Marmaray'a bağlanıyor. Yine bu Halkalı Havalimanı hattı ile birlikte yine Olimpiyat Stadı'nda bizim İkitelli-Kirazlı metro hattıyla. Yine çalışmaları devraldığımız Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nden geçen Başakşehir-Kayaşehir metro hattı ile Kayaşehir istasyonu da entegre oluyor. Yine daha sonra planlama aşamasında olan Vezneciler- Arnavutköy metro hattıyla da Fenertepe istasyonu da entegre oluyor. Devamında Kağıthane- Gayrettepe kadar uzanan yaklaşık 69 kilometrelik bir metro hattından bahsediyoruz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından İstanbul'a ve ülkemize kazandırılacak çok önemli bir metro hattı. Yani Marmaray Gebze'den binen bir vatandaşımız Halkalı'ya ulaştıktan sonra Halkalı Havalimanı ve Havalimanı-Kağıthane Gayrettepe hattıyla bu ringi tamamlayacak. Hem İstanbullular için hem Küçükçekmece, Başakşehir Arnavutköy, Eyüp, Kağıthane'yi ilgilendiren Beşiktaş'ı ilgilendiren önemli bir metro hattımız" dedi.

"EN ÇOK ETKİLENEN ULAŞIM SİSTEMLERİ HAVALİMANLARI"Konuşmasında İstanbul Havalimanı'nın önemine değinen Bakan Karaismailoğlu, " İstanbul'un batı yakasından hem İstanbul'un doğu yakasından dünyanın en büyük havalimanlarından birisi olan yeni havalimanımıza ulaşacak çok önemli bir metro hattı. Çok detaylı çalışıyoruz. Arkadaşlarımızı motive ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu metro hatları İstanbullularla ülkemizle buluşacaklar. Gayrettepe Kağıthane -Havalimanı hattını Mayıs sonu gibi bitirmeyi hedefliyoruz. Gayrettepe'den havalimanı tarafında inşallah önümüzdeki yıl içerisinde de bitirmek hedefler doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. İstanbul Havalimanı dünyanın en büyük havalimanlarından bir tanesi. Malumlarınız mart sürecinde başlayan salgın sürecinden dolayı en çok etkilenen ulaşım sistemleri havalimanları maalesef. Havayollarında çok büyük bir durgunluk yaşandıktan sonra Haziran itibarıyla havayolları hareketlenmeye başladı. Tabi istenilen düzeyde hareketlenme hızı değil ama özellikle Türk Hava Yolları Avrupa'nın en çok uçuş yapan havalimanlarında geçen ay lider durumda. Ülkemizde en çok uçak seyrüsefer bakımından da Avrupa'da dördüncü ülke olarak yine havayolunun eski haline dönmesi için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Tabi bu salgın sürecinde İstanbul Havalimanı gibi değerli büyük bir havalimanının ne kadar daha değerli olduğunu ve yapımının ne kadar önemli olduğunu da hissettik. özellikle bu salgını sürecindeki ve sosyal mesafe alanların oluşturulması ve bu sağlık kriterlerine uyması bakımından önemli bir iş gördü özellikle İstanbul Havalimanı'mız" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ 2023'E ÇOK DEVASA BİR DEMİRYOLU HATTI İLE GİRMEK"Bakan Karaismailoğlu, 2023 hedeflerinden de bahsederek,"Ülkemizin her bir noktasına çok değerli çalışmalarımız var. Özellikle bizim önümüzdeki yıllar ülkemiz için demiryolunda da çok büyük reformlar olacak. Bir taraftan hızlı trenlerin İhalelerini yapıyoruz, yapımlarına başlayacağız. Hedefimiz 2023'e çok devasa bir demiryolu hattı ile girmek. Tabi bundan daha önemlisi olan bizim yük hatlarımızla ilgili çok büyük çalışmalarımız var. Özellikle sanayi alanlarımızı demiryolu ağlarımıza bağlamak. Bunun da devamında limanlarımızı demiryolu ağlarına bağlamak. Tabi buradaki üretimdeki lojistik maliyetleri çok düşecek bizim demiryolu ağlarımızın belli bir seviyeye gelip demiryolu ağlarımızın oturmasından sonra. O yüzden demiryoluna da çok önem verdik ve inşallah 2002 yılına kadar çok uzun bir süre değer verilmeyen demiryolları 2002 yılı ile birlikte gerçek değerini aldı. Hızlı bir atılım yapıyor. İnşallah biz de önümüzdeki yıllarda bunun üstünde çok daha fazla katarak devam edeceğiz" dedi.

"ARTIK YARIŞA HAZIRIZ"Formula 1 yarışlarına da değinen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Biliyorsunuz yarın İstanbul önemli bir yarışmaya ev sahipliği yapıyor. 9 yıl aradan sonra Formula1 Türkiye'ye olacak. İstanbulpark'ta olacak. Bizde bunun önemini hissederek gerekli bütün desteklerimizi verdik. Artık yarışa hazırız. Bütün gücümüzle bütün desteğimizle İnşallah Formula1 'e başarılı bir şekilde yarın İstanbul'a da ev sahipliği yapacağız. 250'ye yakın yayın kuruluşu 2 milyar kişiye ulaşarak bunu canlı yayın verecekler. Hem ülkemiz için hem İstanbul için de hem tanıtım açısından İstanbul için çok değerli bir yarışma. Bundan sonra bir ara vermeden Formula 1 yarışlarına İstanbul'da ev sahipliği yapacağız. Onu önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

"5.7 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPTIK"Konuşmasını yapılan yatırımlardan bahsederek tamamlayan Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizin her noktasında özellikle ulaştırma ve altyapı bakımından ama her noktasında çok değerli çalışmalarımız var. Dün Kastamonu'daydık, yarın inşallah Cumhurbaşkanı'mızla Kıbrıs'ta olacağız. Pazartesi günü yine bölgesi için çok önemli bir proje olan Aydın- Denizli Otoyolu ihalesini yapmıştık ona temel atma törenini inşallah arkadaşlarımızla birlikte yapacağız. Bu salgın sürecinde özellikle Mart ile Ekim arasında bütün dünya adeta bu hastalıkta salgınla savaşırken, biz tam 5.7 milyar dolarlık yatırım yaptık ulaştırma ve altyapısı için. Bunlar çok değerli rakamlar. Bütün tedbirlerimizi aldık maske mesafe ve hijyen kurallarına riayet ederek. Şantiyelerimiz canla başla çalışıyorlar, çok büyük bir hareketlilik var. Hepsi vatandaşımızın, milletimizin daha konforlu, daha yüksek standartlarda çalışması yaşam kalitesini yükseltmek için. Hepsi ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomi arasında olması için. Lojistik süper güç olma yolunda atılımlarımız devam ediyor" diye konuştu.