Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Hızlı tren toplu taşıma değildir - Son Dakika
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Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Hızlı tren toplu taşıma değildir

27.04.2022 10:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı programda gazeteci Kübra Par'ın kendisine sorduğu, "Toplu taşımaya zam yapılıyor çok yanlış bir şey dediniz. Peki siz hızlı tren hatlarında Marmaray'da ne kadar zam yaptınız?" sorusuna Bakan, "Toplu taşımanın ne olduğunu öğrensinler. Hızlı tren toplu taşıma değildir. Hızlı tren tarifelere baksınlar. İstanbul Ankara otobüs ücreti 350 lira, YHT 150 lira sadece" yanıtını verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dün akşam HaberTürk'te yayınlanan Kübra Par'la Açık ve Net programına konuk oldu. Bakan, toplu taşımaya gelen zamlardan Atatürk Havalimanı'na, Kanal İstanbul'dan İBB'nin projelerine kadar birçok konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

TOPLU ULAŞIMA YAPILAN ZAMMI ELEŞTİRDİ

Karaismailoğlu'nun canlı yayındaki en dikkat çeken sözleri ise toplu taşıma ve yüksek hızlı tren ile ilgili olanlardı. Sunucu Par, bir ara Bakan'a "Ulaşım zamlarını siz de eleştirdiniz. 'Toplu taşımaya zam yapılıyor çok yanlış dediniz.' Peki siz hızlı tren hatlarında, Marmaray'da ne kadar zam yaptınız?" diye sordu.

"HIZLI TREN TOPLU TAŞIMA DEĞİLDİR"

Karaismailoğlu bu sözler üzerine yayına damga vuran şu sözleri söyledi: "Bir kere toplu taşımanın ne olduğunu öğrensinler. Hızlı tren toplu taşıma değildir. Hızlı tren tarifelere baksınlar. İstanbul Ankara otobüs ücreti 350 lira, YHT 150 lira sadece. Marmaray'da ve İstanbul'da toplu taşıma ücretlerini UKOME belirliyor. Seçimden önce 2.67 liraydı, şimdi 7,67 lira. Toplu taşımayı kullanışlı hale getirirseniz masraflarınız azalır. Son üç ayda yüzde 90, son üç yılda yüzde 300 yapıyorlar. İş mahkemeye gitti."

KAFALARI KARIŞTIRDI

Bu açıklama sonrası birçok sosyal medya kullanıcısı hızlı trenlerin hangi kategoriye dahil olduğunu ve nasıl toplu taşıma olmadığını merak etti. O yorumlardan bazıları:

  • Hızlı tren insanın kendine yakışanı giymesidir. Ayrıca Kafkasya'da açan bir çiçek adıdır.
  • Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Hızlı tren toplu taşıma aracı değildir… Fıkra bu kadar…
  • Bu gece Kübra Par sayesinde 2 şey öğrendik: Yüksek Hızlı Tren toplu taşıma değil özel jet sayılıyor.
  • Hızlı tren toplu taşıma aracı değilmiş, öyle olunca ona yapılan zam, zam sayılmıyor demek ki...
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Son Dakika Güncel Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Hızlı tren toplu taşıma değildir - Son Dakika


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