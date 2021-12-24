Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kırıkkale'de Karayolları 44. Şube Şefliğinin açılış törenine katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bölünmüş yollar sayesinde yılda 22 milyar Türk lirası tasarruf sağladıklarını ifade ederek, "2003-2020 yılları arasında araç sayısı yüzde 170 ve taşıt hareketliliği yüzde 150 düzeyinde artmasına rağmen, altyapı geliştirme çalışmalarımız sayesinde can kaybını yüzde 81 düzeyinde azalttık.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Ankara 4. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kırıkkale 44. Şube Şefliği'nin açılış töreninde yaptığı açıklamada, 19 yıl önce ülkede başlayan 'yeni ulaşım ve iletişim çağı' daha da hızlanarak gelişim ve dönüşüm süreciyle devam ettiğini söyledi. Karaismailoğlu, "Ulaşım ve haberleşme alanlarında bütünsel kalkınma odaklı mobilite, dijitalleşme ve lojistik dinamikleriyle şekillenen ve dünyayı coğrafyamıza entegre etmeyi hedefleyen iddialı bir sürece işaret ediyor. Şimdiye kadar yaşandığı gibi bundan sonra da ulaşım ve haberleşme sektörleri, başta ekonomi olmak üzere her alandaki gelişmenin ana lokomotifleri olarak Türkiye'nin geleceği için önemli roller üstleneceği anlamına gelmektedir. Ülkemiz adına başlattığımız yeni dönüşüm sürecinde; bakanlığımız olarak bize, büyük sorumluluklar düşüyor. Bu bilinçle ülkemizin ihtiyaçlarını tespit ediyor, planlamalarımızı yatırım, istihdam, üretim, ihracat temelleri üzerine kuruyoruz" dedi.

"Bakanlığımızca yaklaşık 1 trilyon 145 milyar lira yatırım yapıldı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yol medeniyettir" sözünü hatırlatan Karaismailoğlu, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelli hedeflerine ulaşması için tüm sektörler kadar Karayolları Genel Müdürlüğü'ne de büyük görevlerin düştüğünün altını çizerek, şunları kaydetti:

"Yılda 22 milyar Türk lirası tasarruf sağladık"

Karaismailoğlu, bölünmüş yollar sayesinde; yollardaki ortalama hızı 40 kilometreden 88 kilometreye yükselttiklerini ifade ederek, "Yol kusurundan kaynaklanan kaza oranını neredeyse sıfıra indirdik. 2003-2020 yılları arasında araç sayısı yüzde 170 ve trafik hareketliliği yüzde 150 düzeyinde artmasına rağmen, altyapı geliştirme çalışmalarımız sayesinde can kaybını yüzde 81 düzeyinde azalttık. Yine bölünmüş yollarımız sayesinde yılda 22 milyar Türk lirası tasarruf sağlıyoruz. Yaklaşık 4, 5 milyon ton daha az karbondioksit emisyon gerçekleştirdik. İş gücü olarak da yaklaşık 315 milyon saat, bir başka deyişle 12 milyar 965 milyon Türk lirası tasarruf sağladık. Bölünmüş yolların yanı sıra ülkemizdeki tüm yolların yüksek performanslı, uzun ömürlü ve güvenli olması hususuna da büyük önem veriyoruz. 2003-2020 yılları arasında yılda ortalama 14 bin 20 kilometre asfalt çalışması yaptık. BSK Kaplamalı yol uzunluğunu 29 bin kilometreye ulaştırdık. İHA

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