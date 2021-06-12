Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Malazgirt'i ziyaret etti - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bitlis ve Ahlat temaslarının ardından Malazgirt ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Havayolu ile Bitlis'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bitlis ve Ahlat temasları ardından Ahlat-Karahasan-Malazgirt Yolu Açılış Töreni'ne katıldı. Burada yapılan törenin ardından Bakan Karaismailoğlu, kendi sürdüğü araçla Muş'un Malazgirt ilçesinde bulunan 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parka geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve beraberinde AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Valisi İlker Gündüzöz, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park'ında Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal, Emniyet Müdürü İlker Ekşi, Tarım ve Orman Bakanlığı 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, AK Parti İl Encümeni Sait Yıldırım ve AK Parti Malazgirt İlçe Teşkilatı Üyeleri tarafından karşılandı. Bakan Karaismailoğlu, Malazgirt Belediyesi geçerek Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın'dan ilçede yapılan ve yapılacak yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Belediyenin yaptığı çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Karaismailoğlu, Başkan Cengiz Altın'a başarılar diledi. Daha sonra ilçe merkezinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Meydanında vatandaşın sorun ve sıkıntıları dinleyen Bakan Karaismailoğlu, Malazgirt yazısı önünde hatıra resmi çekti.

Son olarak AK Parti İlçe Teşkilat Binasını ziyaret ederek, Malazgirt AK Parti teşkilatı üyeleri ile bir araya geldi.

Burada ilçe Başkanı Kenan Deniz ve partililer ile bir araya gelen Bakan Karaismailoğlu, ilçeden karayolu ile ayrıldı. - MUŞ