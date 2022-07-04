Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu Marmaray'da ayakta yolculuk yaptı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Marmaray'da yolculuk yaptığı anlar kameraya yansıdı. Karaismailoğlu'nun ayakta yolculuk yaptığı görülürken, bu anların kim tarafından kayıt altına alındığı henüz bilinmiyor.

O ANLAR HAYLİ DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Karaismailoğlu'nun ayakta yolculuk yaptığı anlar, sosyal medyada da çok sayıda paylaşım aldı. Sosyal medya kullanıcıları, yolculuk sırasında oluşan ortamın olumlu olduğuna ve bakanın sorunları yerinde gözlemlediğine vurgu yaptı.

"BOŞ KOLTUK VAR, NİYE OTURMUYOR"

Bakan Karaismailoğlu'nun Marmaray'daki yolculuğuyla ilgili sosyal medyada yapılan yorumlardan biri dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcısı, "Boş koltuk var, niye oturmuyor" diye sorarken, ona cevap veren bir kullanıcı ise "Belki ayakta durmayı seviyor" dedi.

İşte o diyalog: