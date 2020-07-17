Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu Muğla'da - Son Dakika

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu Muğla'da

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu Muğla'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bazı incelemelerde bulunmak üzere Muğla'ya geldi.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu Muğla'da

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MUĞLA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bazı incelemelerde bulunmak üzere Muğla'ya geldi. İlk olarak Milas Çevre Yolu ve yapılacak olan Yeni Milas Devlet Hastanesi Kavşağı alanında incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, akşam saatlerinde belediye başkanlarıyla bir araya gelecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bazı incelemelerde bulunmak üzere Muğla'ya geldi. AK Parti Muğla Milletvekilleri M. Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan ile birlikte Milas ilçesine gelen Bakan Karaismailoğlu, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Milas Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti İl ve İlçe teşkilatı yönetim kademesi ile kurum yöneticileri tarafından karşılandı. Milas - Bodrum Karayolu üzerinde inşa edilen Yeni Milas Devlet Hastanesi'nin anayol bağlantısının yapılacağı alana gelen Bakan Karaismailoğlu, burada kurum çalışanları ve yerel yöneticilerden bilgiler aldı. Bakan Karaismailoğlu ve beraberinde bulunan heyet daha sonra Yatağan Şehir Bulvarı'nda inceleme yapmak üzere Yatağan ilçesine geçti.

Bakan Karaismailoğlu Muğla ziyareti kapsamında gün içerisinde Muğla Kötekli Kavşağı'nda incelemelerde bulunduktan sonra, Denizli Kale Yolu şantiyesini ziyaret ederek Karayolları Müdürlüğü yetkililerinden brifing alacak. Muğla'nın Ula ilçesinde Çiçekli Mahallesi, Köyceğiz'e iniş yolunda da incelemelerde bulunacak olan Bakan Karaismailoğlu, saat 18.00'de belediye başkanları ile yapacağı toplantının ardından Muğla'dan ayrılacak.

Adil Karaismailoğlu, Milas, Muğla, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 13:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu Muğla'da - Son Dakika
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