Bakan Karaismailoğlu: (Avrasya Tüneli)
'8 Eylül'de 67 bin 982 araç ile günlük araç geçişi rekoru kırdık. Mega projelerimiz arasında yer alan Avrasya Tüneli ile İstanbul trafiğine nefes aldırıyoruz, vatandaşlarımıza güvenli, hızlı seyahat imkanı sağlıyoruz'
Kaynak: DHA
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Son Dakika › Güncel › ULAŞTIRMA BAKANI KARAİSMAİLOĞLU'NDAN AVRASYA TÜNELİ AÇIKLAMASI - Son Dakika
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