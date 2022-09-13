ULAŞTIRMA BAKANI KARAİSMAİLOĞLU'NDAN AVRASYA TÜNELİ AÇIKLAMASI

Bakan Karaismailoğlu: (Avrasya Tüneli)'8 Eylül'de 67 bin 982 araç ile günlük araç geçişi rekoru kırdık.

Bakan Karaismailoğlu: (Avrasya Tüneli) '8 Eylül'de 67 bin 982 araç ile günlük araç geçişi rekoru kırdık. Mega projelerimiz arasında yer alan Avrasya Tüneli ile İstanbul trafiğine nefes aldırıyoruz, vatandaşlarımıza güvenli, hızlı seyahat imkanı sağlıyoruz'

6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen otomobillerin satışı için son 2 gün: Şirketler 3-5 bin TL'sine bakmadan satmaya başladılar

Bakan Karaismailoğlu: Avrasya Tüneli'nden 67 bin 982 araçla günlük araç geçişi rekoru kırdık