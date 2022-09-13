ULAŞTIRMA BAKANI KARAİSMAİLOĞLU'NDAN AVRASYA TÜNELİ AÇIKLAMASI - Son Dakika
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ULAŞTIRMA BAKANI KARAİSMAİLOĞLU'NDAN AVRASYA TÜNELİ AÇIKLAMASI

13.09.2022 10:42

Bakan Karaismailoğlu: (Avrasya Tüneli)'8 Eylül'de 67 bin 982 araç ile günlük araç geçişi rekoru kırdık.

Bakan Karaismailoğlu: (Avrasya Tüneli)

'8 Eylül'de 67 bin 982 araç ile günlük araç geçişi rekoru kırdık. Mega projelerimiz arasında yer alan Avrasya Tüneli ile İstanbul trafiğine nefes aldırıyoruz, vatandaşlarımıza güvenli, hızlı seyahat imkanı sağlıyoruz'

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6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen otomobillerin satışı için son 2 gün: Şirketler 3-5 bin TL'sine bakmadan satmaya başladılar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen otomobillerin satışı için son 2 gün: Şirketler 3-5 bin TL'sine bakmadan satmaya başladılar Bakan Karaismailoğlu: Avrasya Tüneli'nden 67 bin 982 araçla günlük araç geçişi rekoru kırdık Bakan Karaismailoğlu: Avrasya Tüneli'nden 67 bin 982 araçla günlük araç geçişi rekoru kırdık
Kaynak: DHA

Avrasya Tüneli, Tragger, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ULAŞTIRMA BAKANI KARAİSMAİLOĞLU'NDAN AVRASYA TÜNELİ AÇIKLAMASI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ULAŞTIRMA BAKANI KARAİSMAİLOĞLU'NDAN AVRASYA TÜNELİ AÇIKLAMASI - Son Dakika
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