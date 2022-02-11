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Karaismailoğlu: "Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyenlerin amacını çok iyi biliyoruz" - Son Dakika

Karaismailoğlu: "Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyenlerin amacını çok iyi biliyoruz"

11.02.2022 12:21

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Düzce - Akçakoca çevre yolu şantiyesinde incelemelerde bulunmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Düzce - Akçakoca çevre yolu şantiyesinde incelemelerde bulunmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"2002 yılı itibariyle ülkemizdeki 6 bin 100 kilometrelik bölünmüş yol uzunluğunu 28 bin 550 kilometreye çıkardık. Otoyollarımızı 3 bin 532 kilometreye, karayollarındaki tünel uzunluğunu da 50 kilometreden alıp 12 kat artıkla 651 kilometreye ulaştırdık. Köprü ve viyadük uzunluklarını da 724 kilometreye ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz"

"Bizler başkaları gibi sadece kendi geleceğimizi önemsemiyoruz. Ne dediklerini bilmeyen, bir sözü diğerini tutmayan, kendi siyasi ikballeri için Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyenlerin amacını çok iyi biliyoruz"

Karaismailoğlu: Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyenlerin amacını çok iyi biliyoruz
Karaismailoğlu: Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyenlerin amacını çok iyi biliyoruz
Karaismailoğlu: Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyenlerin amacını çok iyi biliyoruz
Karaismailoğlu: Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyenlerin amacını çok iyi biliyoruz
Karaismailoğlu: Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyenlerin amacını çok iyi biliyoruz
Karaismailoğlu: Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyenlerin amacını çok iyi biliyoruz
Karaismailoğlu: Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyenlerin amacını çok iyi biliyoruz
Karaismailoğlu: Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyenlerin amacını çok iyi biliyoruz
Karaismailoğlu: Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyenlerin amacını çok iyi biliyoruz
Karaismailoğlu: Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyenlerin amacını çok iyi biliyoruz
Karaismailoğlu: Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyenlerin amacını çok iyi biliyoruz
Karaismailoğlu: Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyenlerin amacını çok iyi biliyoruz
Karaismailoğlu: Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyenlerin amacını çok iyi biliyoruz
Karaismailoğlu: Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyenlerin amacını çok iyi biliyoruz
Karaismailoğlu: Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyenlerin amacını çok iyi biliyoruz
Karaismailoğlu: Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyenlerin amacını çok iyi biliyoruz

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Adil Karaismailoğlu, Akçakoca, Türkiye, Düzce, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaismailoğlu: 'Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyenlerin amacını çok iyi biliyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaismailoğlu: "Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyenlerin amacını çok iyi biliyoruz" - Son Dakika
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