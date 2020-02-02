Son Dakika › Güncel › Ulaştırma bakanı turhan, maçka yolu ve zigana tüneli şantiyeleri incelemeleri sırasında... - Son Dakika
Ulaştırma bakanı turhan, maçka yolu ve zigana tüneli şantiyeleri incelemeleri sırasında...
6 saat önce
Ulaştırma Bakanı Turhan, Maçka yolu ve Zigana Tüneli şantiyeleri incelemeleri sırasında konuştu-1.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:48 Kaynak: DHA
Ulaştırma Bakanı Turhan, Maçka yolu ve Zigana Tüneli şantiyeleri incelemeleri sırasında konuştu-1
Son Dakika Sağlık Bakanlığı, Çin'den getirilen 62 kişi için hazırlanan odaların görüntülerini paylaştı! Odalarda kırmızı yıldız ayrıntısı Son dakika: Tayland'da yeni tip koronavirüs tedavisinde ilerleme kaydedildi Elazığ depreminde esrarengiz ışık! Deprem uzmanı nedenini açıkladı İstanbul'da korona virüsüne maskeli önlem