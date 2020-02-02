Ulaştırma bakanı turhan, maçka yolu ve zigana tüneli şantiyeleri incelemeleri sırasında... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ulaştırma bakanı turhan, maçka yolu ve zigana tüneli şantiyeleri incelemeleri sırasında... - Son Dakika

Ulaştırma bakanı turhan, maçka yolu ve zigana tüneli şantiyeleri incelemeleri sırasında...

6 saat önce

Ulaştırma Bakanı Turhan, Maçka yolu ve Zigana Tüneli şantiyeleri incelemeleri sırasında konuştu-2+-

Ulaştırma Bakanı Turhan, Maçka yolu ve Zigana Tüneli şantiyeleri incelemeleri sırasında konuştu-2+-

Ulaştırma bakanı turhan, maçka yolu ve zigana tüneli şantiyeleri incelemeleri sırasında...

Mehmet Cahit Turhan, Maçka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:00 Kaynak: DHA
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