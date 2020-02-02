Ulaştırma bakanı turhan, maçka yolu ve zigana tüneli şantiyeleri incelemeleri sırasında... - Son Dakika

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Ulaştırma bakanı turhan, maçka yolu ve zigana tüneli şantiyeleri incelemeleri sırasında...
14 dakika önce
Ulaştırma Bakanı Turhan, Maçka yolu ve Zigana Tüneli şantiyeleri incelemeleri sırasında konuştu (detay görüntüler)
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 06:15 Kaynak: DHA
Ulaştırma Bakanı Turhan, Maçka yolu ve Zigana Tüneli şantiyeleri incelemeleri sırasında konuştu (detay görüntüler)
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