Ulaştırma bakanı turhan, maçka yolu ve zigana tüneli şantiyeleri incelemeleri sırasında... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ulaştırma bakanı turhan, maçka yolu ve zigana tüneli şantiyeleri incelemeleri sırasında... - Son Dakika

Ulaştırma bakanı turhan, maçka yolu ve zigana tüneli şantiyeleri incelemeleri sırasında...

14 dakika önce

Ulaştırma Bakanı Turhan, Maçka yolu ve Zigana Tüneli şantiyeleri incelemeleri sırasında konuştu (detay görüntüler)

Ulaştırma Bakanı Turhan, Maçka yolu ve Zigana Tüneli şantiyeleri incelemeleri sırasında konuştu (detay görüntüler)

Ulaştırma bakanı turhan, maçka yolu ve zigana tüneli şantiyeleri incelemeleri sırasında...

Mehmet Cahit Turhan, Maçka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 06:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ depreminde esrarengiz ışık! Deprem uzmanı nedenini açıkladı
İstanbul'da korona virüsüne maskeli önlem Sağlık Bakanı Koca'dan öğrencilere ve velilere koronavirüs uyarısı İtalya Sağlık Bakanı Sperenza: Koronavirüsü izole ettik

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 18:29:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ulaştırma bakanı turhan, maçka yolu ve zigana tüneli şantiyeleri incelemeleri sırasında... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]