Ulaştırma bakanı turhan, rize-artvin havalimanı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika

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Ulaştırma bakanı turhan, rize-artvin havalimanı'nda incelemelerde bulundu
6 saat önce
Ulaştırma Bakanı Turhan, Rize-Artvin Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:19 Kaynak: DHA
Ulaştırma Bakanı Turhan, Rize-Artvin Havalimanı'nda incelemelerde bulundu
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