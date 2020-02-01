Ulaştırma bakanı turhan, rize-artvin havalimanı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ulaştırma bakanı turhan, rize-artvin havalimanı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Ulaştırma bakanı turhan, rize-artvin havalimanı'nda incelemelerde bulundu

6 saat önce

Ulaştırma Bakanı Turhan, Rize-Artvin Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.

Ulaştırma Bakanı Turhan, Rize-Artvin Havalimanı'nda incelemelerde bulundu

Ulaştırma bakanı turhan, rize-artvin havalimanı'nda incelemelerde bulundu

Rize Artvin Havalimanı, Mehmet Cahit Turhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:19 Kaynak: DHA
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