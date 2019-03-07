Ulaştırma Bakanı Turhan, Vatandaşlara Kandil Simidi Dağıttı
1 saat önce
DÜZCE(İHA) – Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Düzce'de kandil programına katıldı ardından vatandaşlara kandil simidi dağıttı.
DÜZCE(İHA) – Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
, Düzce
'de kandil programına katıldı ardından vatandaşlara kandil simidi dağıttı.
Düzce'de ziyaretlerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Mehmet Cahit Turhan akşam namazından sonra Cedidiye Camisi'nde Regaip Kandili
nedeniyle düzenlenen programa katıldı. Bakan Turhan cami önünde bekleyen vatandaşlarla sohbet etti, kandillerini kutladı ardından kandil simitlerini AK Parti
Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü
ile birlikte dağıttı. Ardından Bakan Turhan Düzce'den ayrıldı. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:20 Kaynak: İHA
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