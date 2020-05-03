Ulaştırma Bakanının yıl sonunda hizmete alınacağını duyurduğu Kuzey Marmara Otoyolunun son kesimi... - Son Dakika

Ulaştırma Bakanının yıl sonunda hizmete alınacağını duyurduğu Kuzey Marmara Otoyolunun son kesimi görüntülendi

400 kilometrelik otoyolun son 73 kilometrelik Sakarya kesiminde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Büyük bir kısmı tamamlanan otoyol 6'ncı kesiminin de tamamlanmasıyla birlikte 2020 sonunda hizmete açılacak

SAKARYA - Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından 21 Aralık 2020 tarihinde hizmete açılacağı duyurulan Kuzey Marmara Otoyolu'nun son 73 kilometrelik Sakarya kesiminde devam eden çalışmalar havadan görüntülendi.

İki kıtayı birleştirerek aynı anda 4 aracın yan yana geçebileceği tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışmaların büyük bir kısmı tamamlandı. Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaloğlu'da otoyolun son kısmı olan Sakarya kesiminde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Akyazı ilçesinde bulunan şantiyeye gelerek yetkililerden çalışmalar ile ilgili bilgiler alan Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nda toplam 6 kesim üzerinde sürdürülen çalışmaların 5 kesiminin açılmış vaziyette olduğunu ve son kısmında bitirilmesinin ardından projeyi 21 Aralık 2020 tarihinde hizmete sunmayı planladıklarını duyurmuştu.

Yoğun şekilde devam eden çalışmalar havadan görüntülendi

400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nda ki çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, otoyolun sadece bir yol olmadığını, yapılan yatırımlar ile birlikte bulundukları bölgeye; ekonomide, istihdamda, üretim ile ticarette büyük kazanımlar sağlayacağını da kaydetmişti. Yol çalışmalarının büyük bir bölümü biten Sakarya'da yoğun bir şekilde devam eden çalışmalar havadan görüntülendi.

Toplam maliyeti 13.6 milyar TL olan projede 1 milyon 160 bin bitki dikimi gerçekleştirilecek

Proje kapsamında Avrupa kesiminde 14 adet, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Anadolu kesiminde ise 29 adet kavşak yer alıyor. 2020'de tamamlanması beklenilen projede Silivri'den otobana girecek sürücüler, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçtikten sonra, Akyazı'dan TEM otoyoluna bağlanacak. Projenin toplamında, 8 tünel, 30 viyadük, 143 köprü, 96 alt geçit, 73 üst geçit, 600 menfez bulunacak. Avrupa yakasında Trakya bölgesinin İstanbul'a ulaşımını sağlayarak, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yolları yardımıyla, şehir içi trafiğini rahatlatarak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerindeki trafik yoğunluğunu azaltması hedeflenen projenin Anadolu'nun İstanbul'a ulaşımını sağlayan Sakarya ve Kocaeli'deki yoğunluğun da azaltılması bekleniyor. Toplam maliyeti 13.6 milyar TL olan projede ayrıca peyzaj çalışmaları ile toplam 1 milyon 160 bin bitki dikimi de gerçekleştirilecek.