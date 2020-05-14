Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak - Son Dakika Ekonomi

Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak

20 dakika önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, koronavirüs sürecini fırsata çevirip 1000 liraya yolcu taşıyan korsan firmalar için harekete geçti. Bakanlık yurt içinde karayoluyla yolcu taşımacılığı yapan firmalar için tavan ücret kararı aldı. Buna göre, tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası otobüs seferlerinde kısıtlamaya gidilmesi, korsan taşımacılık yapan bazı fırsatçıların ortaya çıkmasına neden oldu. Koronavirüs sürecini fırsata çevirip güvensiz yolcu taşımacılığı yapan bu firmalar, fahiş fiyatlarla yolcu taşıyor. Hatta İzmir'den Van'a bin liraya yolcu taşıyan firmaların olduğu vatandaşların isyanı ile ortaya çıkmıştı.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, koronavirüs sürecini fırsata çevirip hem güvensiz hem de fahiş fiyata yolcu taşımacılığı yapan korsan firmalar için harekete geçti. Bakanlık, yurt içinde karayoluyla yolcu taşımacılığı yapan firmalar için tavan ücret kararı aldı.

TAVAN ÜCRET 100 İLA 500 LİRA ARASINDA OLACAK

Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak.

Yol mesafeleri dikkate alınarak belirlenen tarifeye göre, 101-115 kilometre arası seyahatlerde 100 lira, 301-350 kilometre arası 150 lira, 901-1000 kilometre arası 250 lira, 2 bin bir kilometre ve üstü mesafelerden ise 500 lira tavan ücret alınacak.

31 TEMMUZ 2020'YE KADAR GEÇERLİ OLACAK

Söz konusu tebliğ 31 Temmuz 2020'ye kadar geçerli olacak. Çocuklar ve engelliler için geçerli olan indirimler uygulanmaya devam edecek.

Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak
Koronavirüs, İzmir, Van, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 07:32 


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