Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul'daki ulaşım zammıyla ilgili açıklamalarda bulundu! - Son Dakika
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Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul'daki ulaşım zammıyla ilgili açıklamalarda bulundu!

06.04.2022 18:16

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yüzde 40'lık zamla ilgili yapılan açıklamada, "Dün yüzde 50 zamda direnen İBB, bugün yüzde 40 zamma razı olmuştur. Ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğini söyleyen İBB, şimdi fahiş zamları savunmuştur" denildi.

İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam yapılmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki geldi.

"YÜZDE 50 ZAM ORANI FAHİŞ BULUNMUŞTUR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İBB'nin toplu ulaşım zamlarını yüzde 50 oranında 'fahiş' zam yapılması için teklif verdiğini belirttiği açıklamasında, "Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğümüz temsilcisi ile birlikte UKOME Kurulu üyelerinin çoğunluğunun oylarıyla bahse konu zam teklifleri yüksek bulunarak reddedilmiştir" denildi.

YÜZDE 32 ŞERHİ KONDU

Açıklamada bugün gerçekleştirilen UKOME toplantısında ise İBB tarafından tüm toplu ulaşım modlarına yüzde 40 oranında zam yapılmasının teklif edildiği belirtilerek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız temsilcilerinin ise 'Teklifin yüzde 32 oranında zam yapılması şeklinde değiştirilerek kabulü oyunu kullanıyorum' şerhi düştüğü vurgulandı.

"İBB FAHİŞ ZAMLARI SAVUNMUŞTUR"

Bu şerhe rağmen, yüzde 40 oranında zam yapılmasını sağlayan UKOME kararı alındığı belirtilen açıklamada, "Dün yüzde 50 zamda direnen İBB, bugün yüzde 40 zamma razı olmuştur. Ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğini söyleyen İBB, şimdi fahiş zamları savunmuştur. Söz konusu UKOME kararı neticesinde 2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından mevcut İBB yönetimince yapılan zamlarla elektronik bilet ücretlerinde kümülatif yüzde 195'lik artış yapılarak 2,60 TL'den 7,67 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca aynı şekilde son 3 aylık zaman dilimi içerisinde İBB tarafından yapılan zamlar sebebiyle elektronik bilet ücretlerinde kümülatif yüzde 90'lık artışa neden olunmuştur" ifadeleri yer aldı.

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İBB'nin zam talebinin reddedilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama: Kamu yararına aykırı İBB'nin zam talebinin reddedilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama: Kamu yararına aykırı İstanbul'da ulaşıma zam! Yüzde 40'lık teklif kabul edildi İstanbul'da ulaşıma zam! Yüzde 40'lık teklif kabul edildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul'daki ulaşım zammıyla ilgili açıklamalarda bulundu! - Son Dakika


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