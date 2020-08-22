Ulaştırma Bakanlığı'ndan, havacılık sektöründe istihdamda "yerlileşme" hamlesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk sivil havacılık sektörünün son 17 yılda büyük hızla büyümesi nedeniyle, sektörün yetişmiş eleman ihtiyacının bir bölümünü yurt dışından karşılamak zorunda kaldığını belirterek, "Şu anda 295 binin üzerinde kişinin istihdam edildiği sivil havacılık sektörümüzde yabancı uyruklu pilot, uçuş ve kabin ekibinde görevlilerin oranı yüzde 11'i bulmakta. Sektörde yerli yetişmiş eleman istihdamı için çalışma başlattık. Sektördeki tüm paydaşlarla birlikte bu çalışmayı yaparak sektörde vatandaşlarımızın öncelikli olarak istihdam edilmesini hedefliyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, küresel gelişmelere paralel olarak gelişen havacılık sektörünün ekonomik kalkınmanın itici unsuru haline geldiğini belirterek, toplumsal refahın da en önemli göstergelerinden birisinin havacılık sektörü olduğunu söyledi. Bu kapsamda havacılığın geleceği açısından Türkiye'nin büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve sektörde son dönemde atılan adımlar sayesinde Türk havacılık sektörünün beklentilerin çok ötesinde büyüdüğünü anlatan Bakan Karaismailoğlu, 2002 yılında 26 olan aktif havalimanı sayısının bugün 56'ya çıktığına işaret ederek, "Türkiye Hava Sahasında 2003 yılında 44 bin 500 kilometre uçuş yolu bulunurken, bugün uçuş yolu uzunluğumuz yaklaşık 74 bin 640 kilometreye çıktı. 173 ülke ile ikili havacılık anlaşması yapıldı, 60 olan dış hat uçuş nokta sayısı da 329'a yükseldi. Bunun sonucunda da 34,5 milyon olan yolcu sayımız, 210 milyonu buldu" ifadelerini kullandı.

Sektör cirosu 17 yılda 53 kat arttı

Havayolu sektöründe yaşanan büyüme nedeniyle sektör cirosunun da 17 yılda 53 kat arttığını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, sektördeki istihdam sayısının ise 65 binden 295 bine çıktığını açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, sektörün 17 yıllık süreçte çok büyük hızda büyümesi nedeniyle sektörün yetişmiş eleman ihtiyacının bir bölümünün yurt dışından karşılanmak zorunda kalındığını, havacılık sektörüne yönelik eğitim olanaklarının artırılması ile yabancı personel alımının büyük oranda yavaşladığını anlattı.

"Kaygıları dikkate alıyoruz"

2019 Aralık ayından itibaren Covid-19 salgınının havacılık sektörü de dahil olmak üzere tüm alanları olumsuz etkilediğine dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, bu olumsuzlukların en aza indirgenebilmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerekli hafifletici kolaylıkların sağlandığının da altını çizdi. Bununla birlikte sektör paydaşları tarafından Covid-19 salgını neticesinde ortaya çıkan işsizlik problemleri dolayısıyla Türk uyruklu uçuş ve kabin ekiplerinin kaygılarının olduğu yönünde kendisine bilgiler ulaştığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Biz bu kaygıları dikkate alıyoruz. Bu kapsamda, havayolu işletmelerinde uçuş operasyonlarını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde, Türk uyruklu çalışanlara öncelik verilmesi noktasında bir çalışma yapılmasını uygun gördük" aktarımında bulundu.

Sektörün görüşleri istendi

Sivil havacılıkta eğitim olanaklarının her geçen gün artması ile sektöre yetişmiş eleman sağlandığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Söz konusu çalışma ile sektörde Türk uyruklu yetişmiş eleman istihdamını artırmayı hedefliyoruz. Sektördeki tüm paydaşlarla birlikte bu çalışmayı yaparak sektörde vatandaşlarımızın öncelikli olarak istihdam edilmesini planlıyoruz. Bu konuda, havayolu işletmelerinin görüşleri ve yol haritasını da istedik" ifadelerini kaydetti. - ANKARA