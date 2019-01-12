Ulaştırma Bakanlığı'ndan Kaza Açıklaması
1 saat önce
İstanbul DHA - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Halkalı-Gebze banliyö tren hattındaki kazayla ilgili açıklama yaptı.
İstanbul DHA
- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Halkalı- Gebze
banliyö tren hattındaki kazayla ilgili açıklama yaptı.
Kazada, "Bugün saat 09: 30 sularında demiryolu trafiğine kapalı olan Kazlıçeşme
-Halkalı şantiyesi demiryolu güzergahının Florya -Akvaryum kesimine bir UNİMOG iş makinesi ile bir katener aracı çalışma ve malzeme taşımak üzere hatta girmiştir. Söz
konusu iki iş makinesi birbiriyle çarpışmış ve olay sonucunda araçtan atlama sonucu iki işçi yaralanmıştır" denildi
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:19 Kaynak: DHA
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