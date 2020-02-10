ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: ZAM İBB TARAFINDAN UYGULANMAKTADIR. - Son Dakika
Son Dakika Güncel ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: ZAM İBB TARAFINDAN UYGULANMAKTADIR. - Son Dakika

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: ZAM İBB TARAFINDAN UYGULANMAKTADIR.

6 saat önce

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Marmara'ya yüzde 35'lik zammın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulandığını açıkkladı.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: ZAM İBB TARAFINDAN UYGULANMAKTADIR., System.String[]

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Marmara'ya yüzde 35'lik zammın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulandığını açıkkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstanbul'da şehiriçi toplu ulaşım ücret tarifeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı başkanlığında toplanan Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) kararları doğrultusunda yürütülmektedir. İBB Başkanlığındaki UKOME tarafından bugün itibariyle geçerli olmak üzere İstanbul'da tüm şehiriçi toplu ulaşım hizmetlerine yüzde 35 oranında zam kararı alınmıştır. Söz konusu karar çerçevesinde ortak kart kullanılan İETT otobüsleri, metro hatları, tramvaylar ve Marmaray'da yüzde 35 oranındaki zam, İBB tarafından uygulanmıştır. Görüldüğü üzere Marmaray'da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yönettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin kararıyla İBB tarafından uygulanmaktadır"


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:57 Kaynak: DHA
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