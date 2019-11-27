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Ulaştırma Bakanlığından 'Atlas Global Havayolları' açıklaması
6 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Atlas Global Havayollarının 21 Aralık'a kadar tarifeli uçuşlarını durdurma kararına ilişkin, "Şirketin belirttiği süre içinde bilet alan yolcuların mağduriyetlerini giderip gidermediği, bakanlığımızca yakından takip edilecektir." açıklamasında bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Atlas Global Havayollarının 21 Aralık'a kadar tarifeli uçuşlarını durdurma kararına ilişkin, "Şirketin belirttiği süre içinde bilet alan yolcuların mağduriyetlerini giderip gidermediği, bakanlığımızca yakından takip edilecektir." açıklamasında bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Atlas Global Havayollarının tarifeli uçuşlarını 21 Aralık'a kadar durdurduğu anımsatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:56
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