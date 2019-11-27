Son Dakika Haberleri: Ulaştırma Bakanlığından 'Atlas Global Havayolları' açıklaması
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Ulaştırma Bakanlığından 'Atlas Global Havayolları' açıklaması

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Atlas Global Havayollarının 21 Aralık'a kadar tarifeli uçuşlarını durdurma kararına ilişkin, "Şirketin belirttiği süre içinde bilet alan yolcuların mağduriyetlerini giderip gidermediği, bakanlığımızca yakından takip edilecektir." açıklamasında bulundu.

Ulaştırma Bakanlığından 'Atlas Global Havayolları' açıklaması, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Atlas Global Havayollarının 21 Aralık'a kadar tarifeli uçuşlarını durdurma kararına ilişkin, "Şirketin belirttiği süre içinde bilet alan yolcuların mağduriyetlerini giderip gidermediği, bakanlığımızca yakından takip edilecektir." açıklamasında bulundu.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Atlas Global Havayollarının tarifeli uçuşlarını 21 Aralık'a kadar durdurduğu anımsatıldı.

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Aralık, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:56 
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Bakanlık, Atlasglobal'ın yolcuları mağdur edip etmeyeceğini yakından takip edecek
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