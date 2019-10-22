Son Dakika Haberleri: Ulaştırma eski Bakanı Arslan ve AK Parti Kars Milletvekili Kılıç, yaralı askerler ve güvenlik...
Son Dakika Genel Ulaştırma eski Bakanı Arslan ve AK Parti Kars Milletvekili Kılıç, yaralı askerler ve güvenlik...

Ulaştırma eski Bakanı Arslan ve AK Parti Kars Milletvekili Kılıç, yaralı askerler ve güvenlik...

48 dakika önce

Ulaştırma eski Bakanı Arslan ve AK Parti Kars Milletvekili Kılıç, yaralı askerler ve güvenlik korucularını ziyaret ettiKARS - Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ile AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, dün akşam saatlerinde EYP patlaması sonucu yaralanan askerler ve güvenlik...

Ulaştırma eski Bakanı Arslan ve AK Parti Kars Milletvekili Kılıç, yaralı askerler ve güvenlik korucularını ziyaret etti

KARS - Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ile AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, dün akşam saatlerinde EYP patlaması sonucu yaralanan askerler ve güvenlik korucularını Kağızman Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

Eski Ulaştırma Bakanı ve AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan ile AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Kars'ın Kağızman ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu yaralanan askerler ile korucuları hastanede ziyaret etti.

Yaralıların durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Arslan, "Dün akşam itibariyle olayın hemen ardından sabaha kadar gerek valimiz gerek diğer birimlere koordine halinde olduk. Bugün de hemen güvenlik güçlerimizin yanında olmak için buraya geldik. Çok şükür yaralılarımızın durumu iyi. Hainlere gerek sınırlarımız içinde gerek dışında fırsat vermeyeceğiz. Bu saldırılar Barış Pınarı Harekatı'nda gerek sahada gerek masa başında galip gelen ülkemizi çekemeyen hainlerin son çırpınışlarıdır. Ama bilsinler ki Türkiye güçlü bir ülke, bizi bölemeyecekler yıldıramayacaklar. 82 milyon tek yürek, Mehmetçiğine polisine güvenlik güçlerine sahip çıkacaktır. İşte biz buradayız, alayı ile mücadeleye hazırız" dedi.

Ulaştırma eski Bakanı Arslan ve AK Parti Kars Milletvekili Kılıç, yaralı askerler ve güvenlik...

Milletvekili, AK Parti, Kars, Genel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnfaz indirimi düzenlemesi AK Parti'nin gündeminde: 38 ile 40 bin arasında kişi tahliye olabilecek
Almanya Savunma Bakanı: Seyirci gibiyiz, Suriye'deki güvenli bölge uluslararası kontrol edilsin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank duyurdu: KOSGEB'den girişimciler için 50 bin liraya kadar kredi İYİ Partili Koray Aydın'dan seçim anketi açıklaması: Sonuçlar hep aynı çıkıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 21:19:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ulaştırma eski Bakanı Arslan ve AK Parti Kars Milletvekili Kılıç, yaralı askerler ve güvenlik...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]