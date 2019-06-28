Ulaştırma Memur Sen Başkanı Koç, Asya'yı ziyaret etti
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Ulaştırma Memur Sen İl Başkanı Ahmet Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'yı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:52 Kaynak: AA
Ulaştırma Memur Sen
İl Başkanı Ahmet Koç
ve yönetim kurulu üyeleri, Muş
Belediye Başkanı Feyat Asya
'yı ziyaret etti.
Sendikanın faaliyetleri hakkında Asya'ya bilgi veren Başkan Koç, Memur Sen ailesi olarak ülke genelinde olduğu gibi yerelde de birçok iş kolunda faaliyet yürüttüklerini söyledi.
İl başkanlığına yeni atandığını belirten Koç, "Kendi sorumluluk alanımızda bizlerle olan arkadaşlarımızın sosyal haklarını korumak üzere çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Yeni bir oluşumla güzel hizmetler yapmayı planlıyoruz." dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Asya ise, kentteki tüm kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışmaya özen gösterdiklerini kaydetti.
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