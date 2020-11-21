Ulaştırma Memur-Sen'den Kastamonu Havalimanı Müdürü Köksal'a ziyaret - Son Dakika

Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Murat Olgun, Kastamonu Havalimanı Müdürü Ersin Köksal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Musa Yeşil ile sendikanın yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı ziyarette Olgun, Köksal'a yeni görevinde başarılar diledi.

Olgun ve yönetim kurulu üyeleri, daha sonra Memur-Sen İl Başkanı İrfan Bakır'ı ziyaret ederek, kentteki faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Ulaştırma Memur-Sen Kastamonu İl Başkanı Metin Tiraki, Kastamonu Ulaştırma Memur-Sen ailesi olarak Sabiha Gökçen Havalimanına uçuşların başlatılması taleplerine destek istediklerini dile getirerek, "Talebimizin ilgili yerlere iletilerek takipçisi olacaklarının sözünü aldık. Göstermiş olduğumuz çabalara her daim vermiş oldukları destekleri için Genel Başkanımız Sayın Kenan Çalışkan beye, genel merkezimize, Ankara 2 Nolu Şube Başkanlığımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.