Ulaştırma Memur-Sen'den Kastamonu'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ulaştırma Memur-Sen'den Kastamonu'ya ziyaret - Son Dakika

Ulaştırma Memur-Sen'den Kastamonu'ya ziyaret

6 saat önce

Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan, Kastamonu Havalimanı ve Memur-Sen Kastamonu İl Başkanlığını ziyaret etti.

Ulaştırma Memur-Sen'den Kastamonu'ya ziyaret, System.String[]

Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan, Kastamonu Havalimanı ve Memur-Sen Kastamonu İl Başkanlığını ziyaret etti.

Çalışkan'a ziyareti sırasında Ulaştırma Memur-Sen Genel Sekreteri Mehmet Yıldırım, genel başkan yardımcısı Murat Olgun ile Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Yaşar Sırakaya ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Ulaştırma Memur-Sen Kastamonu İl Temsilcisi Metin Tiraki, ziyaretlerden dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kastamonu'dan Sabiha Gökçen Havalimanına seferlerin tekrar başlatılması konusunda destek istediklerini anlatan Tiraki, "Kastamonu Ulaştırma Memur-Sen ailemize vermiş oldukları destek ve güveni tekrar görmekten onur ve mutluluk duyduk." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:18 Kaynak: AA
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