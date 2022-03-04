Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Çalışkan, Kastamonu'da sendika üyeleriyle buluştu - Son Dakika
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Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Çalışkan, Kastamonu'da sendika üyeleriyle buluştu

04.03.2022 16:24
Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Çalışkan, Kastamonu'da sendika üyeleriyle buluştu

Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu.

Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu.

Çalışkan, Kastamonu Havalimanı'nı ziyaret etti, Şehit Şerife Bacı Öğretmenevi'nde Memur-Sen İl Başkanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı.

Ulaştırma Memur-Sen İl Başkanı Metin Tiraki, ziyaretlerden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Üyeleriyle talep ve beklentilerini görüştüklerini anlatan Tiraki, "Havalimanımızdan Sabiha Gökçen Havalimanı'na uçak seferlerimizin tekrar başlatılması konusunda destek istedik. Kastamonu Ulaştırma Memur-Sen ailemizin destek ve güvenlerinden onur ve mutluluk duyduk. Genel merkezimize ve Ankara 2 Nolu Şubemize çok teşekkür ederiz." dedi.

Ziyarete Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Yıldırım ve Murat Olgun ile Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Musa Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

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Kenan Çalışkan, Öğretmenevi, Kastamonu, Memur Sen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Çalışkan, Kastamonu'da sendika üyeleriyle buluştu - Son Dakika


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