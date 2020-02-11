Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan, Malatya'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan, Malatya'da - Son Dakika

Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan, Malatya'da

6 saat önce

Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan, Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No'lu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez'i ziyaret etti.

Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan, Malatya'da, System.String[]

Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan, Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No'lu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez'i ziyaret etti.

Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No'lu Şube'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaştırma Memur Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan, Genel Başkan Yardımcısı Murat Olgun ve İl Başkanı Mustafa Adak ile Hüseyin Söylemez'i ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Ziyarette konuşan Çalışkan, 24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.

Devlet, sivil toplum kuruluşları ve milletin kenetlenmesiyle depremin yaralarının sarılmakta olduğunu anlatan Çalışkan, Memur-Sen olarak 500 bin lira yardımda bulunduklarını, söz konusu aziz millet olunca hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını belirtti.

Sendika çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Çalışkan, "25 yıllık köklü geçmişiyle milli, manevi değerlerine bağlı olup, istikrarlı şekilde büyüyen Memur-Sen'imizin yetkili sendika olması sorumluluğumuzu kat kat arttırarak, etkili olmamızı da gerektirdiğinden sendikamız her konuda öncü oluyor. Öncü olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No'lu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez ise ziyaretten dolayı Çalışkan ve beraberindekilere teşekkür etti.

Depremin ardından kendilerini yalnız bırakmayan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'a ve Memur-Sen ailesine de teşekkür eden Söylemez, kentte 16 bin üyeleri bulunduğunu bildirdi.

Depremin ardından sendika olarak, deprem bölgelerini ziyaret ettiklerini aktaran Söylemez, şunları kaydetti:

"Malatya Memur-Sen olarak Elazığ, Doğanyol, Pütürge ve Kale'yi ziyaret ederek, çalışanlarımızın ve masum halkımızın yanında olduk. Depremde zarar gören yıkılacak, onarılacak okullarımızı da ziyaret ederek eğitim çalışanı arkadaşlarımızın derdiyle hemhal olduk. Devletimiz zarar gören kurumlarımızın yerine daha donanımlı ve sağlam binalar inşa edecektir."

Konuşmaların ardından Memur-Sen'e bağlı diğer hizmet kollarındaki il başkanlarıyla görüşen Çalışkan, sorunları ve çözüm önerilerini dinledi.

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:58 Kaynak: AA
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