Ulaştırma Memur-Sen Kastamonu İl Temsilciliğinden uçuşların başlaması talebi - Son Dakika

Ulaştırma Memur-Sen Kastamonu İl Başkanı Metin Tiraki, Kastamonu Havalimanı'nda gerekli her türlü hazırlığın yapıldığını belirterek, seferlerin bir an önce başlaması gerektiğini söyledi.

Tiraki, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İstanbul'a yapılan tarifeli uçuşların iptal edildiğini belirtti.

Havalimanında uçuşlar için her türlü hazırlığın yapıldığını anlatan Tiraki, şunları kaydetti:

"Yüzde 70 doluluğa sahip havalimanımız açıldığı 2013 yılından bu tarafa her yıl artan yolcu sayısına sahiptir. Özellikle 2019 yılında kurulan ILS sistemi, önümüzdeki günlerde faaliyete geçecek avos cihazı ile görüş mesafesi 500 metreye kadar düşecek ve yoğun kış şartlarında uçak iptallerinin de önüne geçilecektir. Ayrıca görüş mesafesini daha aşağılara çekmek ve uçak park alanı genişletilmesi için de yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Havalimanı olarak Kovid- 19 sertifikası da alınmıştır. Bu vesile ile uçuşların bir önce başlamasını istiyoruz."