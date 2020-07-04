Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan, "Ülkemizin daha da iyi yerlere gelmesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınması için gerekle projeleri, desteği sivil toplum alanında da sendikal alanda da vermeye devam edeceğiz." dedi.

Eğitim Bir-Sen Kayseri 1 No'lu Şube binasında düzenlenen Ulaştırma Memur-Sen Kayseri Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu'na katılan Çalışkan, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, genel kurulun hayırlara vesile olmasını diledi.

Mevcut başkanın tek aday olarak girdiği genel kurulda, Ulaştırma Memur-Sen Kayseri Şube Başkanı Abdullah Saygı ve ekibini başarılar dileyen Çalışkan, Kayseri ekibinin bundan sonra da Memur- Sen bayrağını layıkıyla dalgalandıracağını ifade etti.

Çalışkan, 2020'nin gerçekten zor bir yıl olduğunu, pandemi sürecinde hizmet kollarına bağlı iş yerlerinde incelemelerde bulunduklarını ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Tedbirlerin alınamadığı yerde taşın altına elimizi koyduk. Maske, dezenfektan dağıtılması, eksiklerin kapanması ve devletimize de destek olma konusunda elimizden geleni yaptık. Önümüzdeki yıl da inşallah Memur-Sen'in daha fazla güçlendiği yıl olacak. Sivil toplum faaliyetlerinin daha da önem kazandığı ve Memur-Sen'in de sivil toplum içinde öneminin arttığı bir yıl olacak. Bizim de tabi ki personelin mali ve özlük haklarının artırılması noktasında projelerimiz var. Burada hava limanımız var, demir yollarımız var. Bekleyen sorunlarımız var. Personelin toplu sözleşme talepleri var. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl da toplu sözleşme yılı. Bizim en önemli projemiz, toplu sözleşmede personelimize kazandıracağımız kazanımlardır. Uzun yıllardır bekleyen sorunlarımız var. İnşallah bu sorunları çözeceğiz."

Memur-Sen'in önemine de değinen Çalışkan, "Sivil toplum kuruluşu olarak Memur-Sen, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür. Biz burada sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Ülkemizin daha da iyi yerlere gelmesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınması için gerekle projeleri, desteği sivil toplum alanında da sendikal alanda da vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Genel kurulda, mevcut başkan Abdullah Saygı yeniden seçildi.