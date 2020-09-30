Ulaştırma Profesörü Ilıcalı'dan Edremit Belediyesi'ne teşekkür - Son Dakika

Ulaştırma Profesörü Ilıcalı'dan Edremit Belediyesi'ne teşekkür

22. ve 26. Dönem Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, ziyaret için bulunduğu Edremit ilçesinde vatandaşlardan gelen talebi hemen yerine getiren Edremit Belediyesi'ne teşekkür etti.

Ulaştırma Profesörü Ilıcalı'dan Edremit Belediyesi'ne teşekkür, System.String[]

22. ve 26. Dönem Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, ziyaret için bulunduğu Edremit ilçesinde vatandaşlardan gelen talebi hemen yerine getiren Edremit Belediyesi'ne teşekkür etti.

22. ve 26. Dönem Milletvekili İstanbul Ticaret Üniversitesi, Bahçeşehir Ünüversitesi Ulaştırma ve İnşaat Mühendislği Bölümleri Kurucu Başkanı, Ulaştırma Profesörü, Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, ziyaret için geldiği Edremit ilçesinde vatandaşların asfaltla ilgili talepleri olduğunu öğrenince konuyu Edremit Belediyesi Sözcüsü ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı'ya bildirdi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın talimatı ile İkizçay Mahallesi'nde ki söz konusu yerde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından asfaltlama yapıldı. Vatandaşlardan gelen talebin kısa süre içerisinde yerine getirilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Prof. Dr. Ilıcalı, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden Edremit Belediyesi'ne teşekkür etti. Ilıcalı, "Edremit- Akçay İkizçay Mahallesi sakinlerinin asfalt taleplerini ilettiğim Edremit Belediyesi Sözcüsü Tayfun Canlı talebin gereğini hemen yerine getirmiştir. Bugün bu hizmeti yerinde gördüm. Sakinler adına Başkanımıza, belediyemize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Edremit Belediyesi Sözcüsü ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, vatandaşlardan gelen türlü talep, öneri ve şikayetin hızlıca yerine getirildiğini ifade etti. Canlı, Prof. Dr. Ilıcalı'ya verdiği yanıtta, "Değerli hocam, bu paylaşımınız, Başkanımız Selman Hasan Arslan, olmak üzere bizleri onurlandırmıştır. Sizin gibi belediyeciliğin içinden gelen duayen hocamızdan bunları duymak çalışma azmimizi arttırmıştır. Her zaman desteklerinizi bekler, saygılar sunarız" dedi. - BALIKESİR

Ulaştırma Profesörü Ilıcalı'dan Edremit Belediyesi'ne teşekkür
Ulaştırma Profesörü Ilıcalı'dan Edremit Belediyesi'ne teşekkür

Edremit Belediyesi, Mustafa Ilıcalı, Milletvekili, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 15:15 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ulaştırma Profesörü Ilıcalı'dan Edremit Belediyesi'ne teşekkür - Son Dakika

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