Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Turhan Rizeli gençleri telefonla Binali Yıldırım ile buluşturdu

Ulaştırma ve Alt Yapı bakanı Mehmet Cahit Turhan AK Parti Rize Gençlik Kolları'nın düzenlediği 'Vefa Sahuru' programına katıldı. Turhan burada yaptığı konuşmada 'Sokakları HDP'lilere verecekmiş, onlarla sokaklara hakim olacakmış" dedi.



Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan AK Parti Rize İl Gençlik Kolları'nın düzenlediği 'Vefa Sahuru' programına katılmak üzere Rize'ye geldi. Meşalelerle karşılanan Bakan Turhan programdan önce gençlere seslendi.



23 Haziran'da İstanbul'da gerçekleşecek Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin bir insanlık vazifesi ve büyük bir sorumluluk olduğunu dile getiren Bakan Turhan "23 Haziran seçimleri Türkiye'miz için çok önemlidir. Resmen bir başkanlık seçimi kadar önemlidir, yerel seçim kadar önemlidir. Size anlatmama gerek yok, İstanbul dünyanın başkentidir Ülkemizin ekonomik kültür bakımından, diğer sektörler bakımından en gelişmiş, en büyük şehri bir Metropol şehridir. Malum şahıs mazbatayı alınca Yunanistan gazetelerinin manşetlerini biliyorsunuz. Kimin kimlerle iş tuttuğunu biliyorsunuz. Bunlar için memleketimize sahip çıkmamız lazım Birbirimize sahip çıkmamız lazım davamıza sahip çıkmamız lazım. Bu bizim için çok önemli bir insanlık vazifesidir, önemli bir sorumluluğumuzdur. Hedef kitle gençler. Sosyal medya aracılığı ile gençlerin bu konuda kafalarını dağıtmaya çalışıyorlar. Bunlara aldanmamamız lazım. Bu iş ıskalamaya gelmez. Buraya gelen bütün seçmenlerimizi seçim günü İstanbul'a yollayacağız. Bu işin şakası yok. Hayat memat meselesidir bu, vatan millet meselesidir bu" dedi.



Adam mazbatayı aldı. Dünyanın her tarafında bu ülke üzerinde hesabı olanlar bayram yaptı. İstanbul ne, bu bir şehir belediye başkanlığı değil mi? Bu ne kadar önemli onlar için? Biz şimdi öğreniyoruz, eğer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı onlar alırsa İstaş'ın bütün sokaklardaki otopark işlerini HDP'ye verecekmiş. Sokakları onlara verecekmiş, onlarla sokaklara hakim olacakmış. İstanbul'un sokaklarını terörize edecekler. Bakın şimdi onun hesaplarını yapıyorlar düşünebiliyor musunuz? Bütün onları pay etmişler. 1. Dünya Harbi'nde Osmanlı'yı pay etmişlerdi ya, şimdi de İstanbul'dan başladılar pay etmeye. 'Orayı buna vereceksiniz burayı buna vereceksiniz' diye hesap büyük. Bugün ülkemizi getirdiğimiz noktadan daha geri dönüşümüz yok ama nemelazımcılık yapma lüksümüz de yok. Herkes üzerine düşen görevi, sorumluluk sahibi olan herkes eksiksiz, zamanında, gereği gibi yerine getirecek, getirilmezse geleceğiniz harab olur" şeklinde konuştu.



Programın ikinci kısmında gençlerin sorularını yanıtlayan Turhan'a orada bulunan bir genç 'Sayın Binali Yıldırım bakanken telefonu sürekli açık olurmuş, acaba şimdide öyle mi' sorusunu yöneltti. Bakan Turhan bu sorunun üzerine 'Bakalım hala öyle mi?' diyerek AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak konuşmayı hoparlöre verdi. Yıldırım'ın telefonu açması üzerine gençler 'Seviyoruz seni' şeklinde seslenmeye başladı. Yıldırım ise gençleri selamlayarak "Bakanımız orada. Bu vesile ile Rize'nin bütün gençlerine, yaşlılarına, hanımefendilerine, beyefendilerine en kalbi selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Cumhurbaşkanımız ile beraberiz burada da çok büyük bir kalabalık var. Kadir Gecesi'ni ihya ediyoruz şu anda. Cumhurbaşkanımız topluluğa hitap ediyor. Rize bizim her zaman göğsümüzü kabartan, her seçimde birinci olan ilimiz. Rize'ye de bu yakışır. Çünkü Rize Reis'in memleketi. Dolayısıyla Rizeli kardeşlerimize güven ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İstanbul'da da hatırı sayılır hemşerimiz, kardeşimiz var. Lütfen oradaki gençler, Rizeliler burada ki akrabalarına 23 Haziran için gereken bilgiyi vermeyi ihmal etmesin. 23 Haziran İstanbul'un bayramı olacak, İstanbul'un zaferi olacak. Bu zaferde Rize'nin gençlerini de yanımızda görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - RİZE

