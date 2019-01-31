Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı: " Avrasya Tüneli Geçiş Ücretlerinde Herhangi Bir Artış...
1 saat önce
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, İstanbul'un iki yakasını deniz altından tüp geçitle bağlayarak şehir trafiğine nefes aldıran Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmadığını açıkladı.
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, İstanbul
'un iki yakasını deniz altından tüp geçitle bağlayarak şehir trafiğine nefes aldıran Avrasya Tüneli
geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmadığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstanbul'un iki yakasını deniz altından tüp geçitle bağlayarak şehir trafiğine nefes aldıran Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamıştır. 2018 yılında otomobiller için 23,30 TL ve minibüsler için 34,90 TL olarak alınan geçiş ücretleri, aynen devam etmektedir. Avrasya Tüneli'nin internet sitesinde kısa süreliğine yer alan "yeni ücret tablosu" siteye sehven konulmuş olup kısa sürede kaldırılmıştır.
Avrasya Tüneli'nden yapılan geçiş ödemeleri halihazırda kullanılan OGS veya HGS hesabından yapılmaktadır. Geçiş ücretleri, son teknoloji ürünü tasarıma sahip serbest akış sistemi yardımıyla ödenmekte ve kullanıcılara kesintisiz yolculuk sağlayabilmek için gişelerde nakit veya kredi kartı ile ödeme seçeneği bulunmamaktadır." - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:38 Kaynak: İHA
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